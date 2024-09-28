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人行啟動降準降息 穩經濟政策加快落地…市場強心針

經濟日報／ 記者黃國樑葉文義／綜合報導
人行將祭出降準降息措施以提振大陸經濟。 路透
人行將祭出降準降息措施以提振大陸經濟。 路透

大陸官方穩經濟密集出招，中國人民銀行（大陸央行）昨（27）日宣布即日起降準、降息。其中，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，下調承擔主要政策利率的7天期逆回購利率0.2個百分點。專家指出，大陸迅速落實近日所宣示的刺激政策，將為市場信心恢復注入強勁動能。

此前人行預估，降準0.5個百分點將提供給金融市場人民幣1兆元的長期流動性。下調後，大陸金融機構加權平均存款準備金率約6.6%。

央視新聞報導，本次政策利率下調幅度為近四年最大，體現了「有力度」的要求，在市場化的利率調控機制下，將帶動各類市場基準利率下降，透過降息推動降低實體經濟綜合融資成本，支持經濟穩定增長。

大陸降準、降息概況
大陸降準、降息概況

人行表示，堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境。

此前，人行行長潘功勝在24日新聞發布會上宣布將於近期降息，9月25日展開的中期借貸便利（MLF）操作利率隨之下降0.3個百分點。預計此次政策利率下調，將引導存款利率和貸款市場報價利率（LPR）同步下行，保持商業銀行淨利差的穩定。

香港經濟日報引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，大陸國內政策落實比預期還快，反應政策穩增長有一定緊迫性，政策加快落地、趁熱打鐵，將為近期市場信心恢復注入強勁動能。

潘功勝在6月19日陸家嘴論壇上曾指出，7天期逆回購操作利率已基本承擔主要政策利率的功能，此次人行再次以調整公開市場7天期逆回購操作利率的方式降息，進一步印證了人行健全市場化利率調控機制的改革方向。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，後期可能進一步降息，或針對房地產行業和居民房貸利率定向降息。

貨幣政策 降息

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