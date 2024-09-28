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福建民眾赴金門旅遊 鬆綁

經濟日報／ 記者陳政錄／廈門報導
在赴金門「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建省恢復辦理福建居民赴金門旅遊簽注，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸往返。 （新華社）
在赴金門「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建省恢復辦理福建居民赴金門旅遊簽注，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸往返。 （新華社）

在赴金門「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建省昨（27）日公告，恢復辦理福建居民赴金門旅遊簽注，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸往返。金門縣立委陳玉珍表示，這是一個很好的開始，大陸涉台學者認為，隨陸客赴金馬旅遊政策上路，將對兩岸觀光開放起到先行先試的作用。

趕在大陸「十一」長假前，福建省公安廳出入境管理局昨發布「關於恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注的通知」，自27日起，福建省戶籍居民及居住證持有人可申辦六個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。

通知指出，陸客可搭乘兩岸「小三通」航線經廈門五通、泉州石井口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。

不過，有旅行業者表示，陸客赴金馬應是「緩步恢復」，不會馬上恢復到疫情前規模，先前不論踩線團、首發團，都是以陸方旅行業者，或交流活動為主，一般大陸民眾是否會選擇金門、馬祖做為旅遊目的地，還需要取決於產品本身的吸引力。

福建 金門 馬祖

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