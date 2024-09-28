斥資486億元 華星光電買LGD廣州廠

TCL科技發布公告，透過控股子公司TCL華星收購南韓樂金顯示（LGD）廣州LCD面板與模組廠，價格為人民幣108億元（約新台幣486億元）。集邦諮詢表示，未來TCL華星在LCD大世代線產能面積的市占率，將一舉突破20%，穩居業界第二名。

群智諮詢分析，若LGD廣州LCD面板廠售予華星光電，代表2025年韓廠全面退出液晶電視面板市場；集邦則指出，大陸前三大液晶電視面板市占率將達70％。

Omdia報告顯示，2023年華星光電占全球LCD市場面積市占為17.7%，落後第一的京東方的27.2%。透過收購 LG Display，預計華星光電全球市占將超過20%左右。

自2022年下半年以來，LG Display一直在向大陸面板廠招手，詢問是否有興趣收購該公司的廣州LCD面板廠。主因全球LCD面板市場競爭激烈，加上不敵大陸削價競爭，迫使LG Display拋售廣州LCD產線，以便全力投入獲利空間較佳的OLED事業。

2021年華星光電買下三星顯示（Samsung Display）位在蘇州的8.5代LCD產線與相關專利，一躍成為全球第二大LCD面板製造商，僅次於京東方。

集邦諮詢指出，LGD廣州廠有過半客戶都是韓系品牌，且部分與TCL華星既有的客戶結構高度重疊。在客戶考慮供應鏈平衡的情況下，TCL華星將面臨如何維持客戶訂單的挑戰。