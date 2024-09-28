華為 PC 出貨量 超車惠普
調研機構Canalys昨（27）日發布最新報告顯示，2024年第2季大陸PC出貨量（包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）年減6%至910萬台，主要由於需求持續疲軟導致。其中聯想穩居榜首，華為則超越惠普躋身第二。
快科技報導，在桌上型和筆記型電腦領域，聯想穩居榜首，第2季出貨量高達307.1萬台，佔據34%的市占。華為超越了惠普躋身第二，交出115.8萬台的出貨量及30%的年增率成績單，大陸市占13%。惠普以81.7萬台的出貨量和9%的市占位居第三，但同樣面臨年減16%的壓力。在前五名品牌中，僅只有華為與華碩實現出貨量的正增長，其餘品牌則面臨下滑態勢。
Canalys分析師徐穎透露，2024年第2季大陸PC出貨量下降6%，其中消費市場和商用市場分別下降3%和9%。
徐穎認為，大陸PC市場的競爭態勢正在迅速變得複雜化，例如大陸廠商同方在機械革命（Mechrevo）遊戲品牌上表現優於一些國際玩家，並在商用市場，尤其是信創市場（信息技術應用創新產業）獲得一定吸引力。
同方被華為合作夥伴軟通動力收購後，市場定位得到加強。與此同時，Canalys 5月PC終端使用者調研顯示，與西方市場相比，大陸的AI參與度更為明顯。
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