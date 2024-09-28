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大陸工業利潤翻黑 劇減17%…跌幅今年來最大

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸8月工業利潤年減17.8%，逆轉上個月年增4.1%，創今年最大跌幅。 （新華社）
大陸8月工業利潤年減17.8%，逆轉上個月年增4.1%，創今年最大跌幅。 （新華社）

大陸國家統計局昨（27）日發布最新工業統計數據，8月工業利潤年減17.8%，逆轉上個月年增4.1%，創今年最大跌幅。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀稱，8月的下滑「受市場有效需求不足以及高溫、暴雨、洪澇等自然災害對部分地區衝擊較大等因素影響，加上同期基數較7月明顯抬高」。

分析指出，影響工業利潤甚鉅的8月工業品出廠價格（PPI）按月下降0.7％，降幅比前月擴大0.5個百分點。按年看，8月PPI亦下降1.8％，降幅比前月擴大1個百分點。8月PPI按月、按年都延續跌勢，對該月企業獲利增長造成阻礙。

2024年工業企業營收與利潤增速
2024年工業企業營收與利潤增速

今年1-8月，大陸工業利潤總額人民幣4兆6,527.3億元（約合台幣21兆304億元），年增長0.5%，其中採礦業利潤下降9.2%、製造業利潤增長1.1%、水電燃氣生產與工業增長14.7%。

今年7月，大陸規模以上工業企業實現利潤年增4.1％，6月增長3.6％；1-7月，規模以上工業企業利潤增長3.6％。于衛寧指出，1-8月工業企業利潤增速有所回落，但仍延續年初以來的增長趨勢，以高技術製造業為代表的新動能行業保持較快增長。

于衛寧強調，今年1-8月，高技術製造業利潤增長10.9%，拉動規模以上工業利潤增長1.8個百分點，「支撐作用明顯」。其中，代表高端化、智慧化、綠色化的飛行器及運載火箭製造、智慧車載設備製造、鋰離子電池製造等行業利潤增長較快，分別增長20.3%、26.2%、29.9%；新興重點領域產業鏈上，半導體設備專用設備製造、敏感元件及感測器製造、光電子設備製造等行業利潤分別增長14.5%、42.9%、130.6%。

整體來說，于衛寧表示，規上工業企業利潤延續增長趨勢，工業新動能支撐作用彰顯，但同時也要看到，大陸內部消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍須繼續鞏固。

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