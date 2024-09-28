陸港股市飆…人民幣衝高 上證逼近3,100點、恒指站上20,000點

在近期一系列救市政策加持下，大陸股匯市多日勁揚，上證指數連續突破2,800點、2,900點、3,000點關口，成交放量。香港恒生指數重新站上20,000點大關，創近17個月新高。在外資大舉回流下，離岸人民幣重新來到「6」字頭。

本周陸港股超級強勢，昨（27）日上證指數收報3,087點，漲2.88％，逼近3,100點關口，累計本周飆漲12.8％；香港恒生指數昨成功站上20,000點，收在20,632點，成交額增至港幣4,457億元，本周恒指漲幅亦高達13％。

陸港股強勢反彈

在北京當局疾呼「努力提振資本市場」背景下，中國人民銀行（大陸央行）昨日一早就發布公告宣布降準、降息。分析指出，此舉有利保持政策強度的持續性，也鞏固市場信心加速恢復。

對於陸港股連番飆漲，香港經濟日報引述景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，近期大陸新推出更多刺激政策，這些措施的針對性加強，主要針對消費者、房市及銀行體系，目的對整體經濟產生溢出效應，儘管股市反彈上升，但估值依然較歷史平均水平低，這說明其在當前水平上仍有逾20％的上升空間。

一財網報導，摩根士丹利中國股票策略師王瀅表示，大陸官方刺激力度不容小覷，尤其是支持資本市場的創新工具，第一階段金額為人民幣8,000億元，這一數字已經超出了今年國家隊入市金額（約人民幣6,300億元），A股會出現技術性反彈，甚至在短期內超過新興市場，而且香港股市的流動性可能對上漲有更大的彈性，因為美聯準會降息，帶給香港更多資金。

長城證券認為，今年以來對資本市場持續加碼制度改革，此次政治局會議重點在於「長錢長投」制度推進，要求打通長線資金入市堵點。

流動性的邊際改善使得A股成交量整體回升，股市階段性估值修復仍有望延續。

人民幣匯率方面，自美聯準會9月降息2碼以來，人民幣就氣勢如虹，不斷逼近「7」關口。同時，大陸央行宣布將大幅降息、降準，但並未拖累人民幣，市場更關注經濟基本面改善可能有利人民幣匯率。

昨日人民幣中間價報7.0101，調升253點；離岸人民幣在周二（24日）盤中率先升破「7」大關，雖然之後又回到「7」以上，但在國際資本大舉湧入香港市場下，推動離岸人民幣在周四、周五又來到「6」字頭，表現比在岸價更為強勁。