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避險基金 喊買大陸資產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）在中國大陸推出超乎預期大規模刺激措施後，開始買入更多與大陸相關的「一切」資產。

1993年創辦避險基金Appaloosa管理公司的泰珀，26日接受CNBC訪問時，把加碼大陸下重注歸因於北京最高領導層本周態度大轉向，「我認為聯準會（Fed）上周降息可能會讓大陸放鬆政策，但沒想到他們拿出這樣的重武器，」他的避險基金上季減持阿里巴巴和美國科技巨擘的持股，但留住今年初買入的多數陸企股票。

現在，在北京加強財政舉措並穩定房市之際，他再度增持包括科技巨擘阿里巴巴和百度等陸股。他說：「我們做多強度高了一些，（做多的）陸股更多了。」 在陸股本周大漲後，估值依然偏低是他買入原因之一。

泰珀不是唯一看漲陸股的人。高盛集團機構經紀部門報告顯示，避險基金24日買入的陸股金額，為2021年3月以來最大單日紀錄。摩根士丹利（大摩）策略師也預期，滬深300指數短期內可能有10%左右上漲空間。

泰珀表示，他取消了自己對陸股設下的保護欄，「我有上限，以前有。我可能很久以前說過，不會超過10%或15%。但現在可能不再是這樣了」，不過，他表示會在陸股回檔時，設「新上限」。

他對大陸互換便利加上股票回購增持再貸款，深感興奮：「我覺得這很重要。我都想去那借了。」同時，泰珀淡化美中不和及潛在新關稅的可能影響，「我才不在乎，這是內部刺激」， 財政刺激措施將鼓勵消費。

北京 阿里巴巴 陸股

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