兩岸人物／宇樹王興興 搶機器人商機

與輝達執行長黃仁勳同台現身在輝達GTC大會上的機器人之一，其中有一台便來自於杭州機器人公司宇樹科技，而其創辦人為浙江寧波的90後王興興，作為風口上的人形機器人產業公司，他保持對前沿市場敏銳度並靈活布局，看到市場有需求才行動。

王興興在上海大學讀研時，一人設計硬體、控制算法，搭配工業電機做出機器狗XDog。後來，該研發成本不到人民幣2萬元的機器狗得到上海機器人設計大賽二等獎，並有獎金8萬元。

王興興小檔案

畢業後，王興興2016年在大疆工作過一陣子，但因為他個人機器人設計領域聞名海內外，同時有人願意投資，因此離開大疆，成立宇樹科技，正式開始機器人研發與製作的路程。

王興興的機器狗電驅動方案發布時間比美國巨頭機器人公司波士頓動力還要早，據高工機器人產業研究所（GGII）數據，宇樹科技的機器狗佔據全球機器狗市場69.75%的銷量市占。

宇樹機器人備受青睞因素之一還在於「價格屠夫」。宇樹四足機器人目前最低一台只要以人民幣9,000元便可購得。「價格更友好，產品才有更多人買，才能在全球範圍內推動行業進步。」王興興說。

而王興興創業以來秉持方針便是，「市場有需求，宇樹才做。」無論是2016年起步做四足機器人，還是2023年做人形機器人，王興興都是看到行業有些「苗頭」了，甚至已經有客戶詢單，才選擇入局。

而原本王興興抗拒做人形機器人，是因為有客戶表示想買相關產品，王興興認為當時社會共識、熱度、客戶對它的期待程度都已具備，於是從2023年開始，宇樹正式進軍人形機器人領域。

目前，可以在蔚來工廠看到宇樹人形機器人負責現場搬運。王興興認為這是有價值的方向，但還沒有到真正的商業閉環，沒法比人的成本更低，還沒辦法形成正向循環價值。

不過，王興興認為現在市場熱度遠超行業實際的落地和商業化進展，因此會出現一些行業亂象，比如公司估值高、公司出現虧損、捲入價格戰這些現象。面對人型機器人未來挑戰，王興興認為也是未來最大的變量，就是AI能力。他坦承，機器人硬體本身不是問題，他加大產能與研發效率都能解決，真正問題在於AI能力沒有足夠的突破。

外界正熱議人型機器人能有實際運用，且帶動大量出貨的「iPhone時刻」，但王興興評估這個時刻可能需要3-4年，但不會超過5年。在工廠裡實現大規模應用，估計還要兩三年的時間。