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兩岸人物／葉國富 打造陸版好市多

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
名創優品創辦人兼首席執行官葉國富。 圖／取自百度百科
名創優品創辦人兼首席執行官葉國富。 圖／取自百度百科

大陸平價零售品牌名創優品（MINISO）短短幾十年不僅市值達到42.01億美元（約新台幣1,331億元），近期還宣布要收購大陸連鎖超市永輝超市29.4%股權，將成為永輝超市最大股東。而名創優品創辦人兼執行長葉國富野心還不僅如此，過去十幾年走遍全球看完各種零售業態之後，他誓言要在接下來打造出「中國版山姆會員店（Sam's Club）」或「中國版好市多（Costco）」。

第一財經報導，葉國富近日在投資人電話溝通會上說道，「山姆和好市多在中國的成功，包括名創優品的成功證明，不是線下零售不行了，而是傳統零售和傳統超市商業模式有問題。如今，現有超市面臨結構性供給面復興，同時，以永輝為主要代表的一批國內超市掀起了一場變革，正重塑中國線下超市的格局。 」

葉國富小檔案
葉國富小檔案

葉國富再指，入股永輝超市不僅看中國市場，還在看全球零售市場，並強調「別的地方我或許會做錯，但零售這塊絕對不會做錯」。實際上，葉國富此前曾發出一封題為《發自內心的熱愛高於一切》的內部公開信，宣稱奮鬥者文化是名創優品企業文化的核心，激勵政策將向奮鬥者傾斜，「不讓奮鬥者吃虧」，創造有價值的東西。

《財經天下》提到，葉國富在江湖上有「葉大砲」之稱，以「敢懟天懟地」著稱。在大陸電商剛發展時，他就多次怒懟馬雲，放過「電商取代實體零售，是癡人說夢」的狠話。名創優品的今天，除了葉國富的信心過人，更離不開葉國富的成長過程。

葉國富1977年生於湖北十堰丹江口，今年才滿47歲。10幾年前的他仍是一個因家境貧困，在19歲被迫輟學而未能拿到畢業證書的「窮小子」。然而，由於葉國富的家庭困境，自此讓他展開傳奇旅程。

在輟學後，葉國富毅然南下廣東，儘管面不會講粵語又缺乏工作經驗的他，雖屢屢碰壁但並未放棄，他鼓足勇氣次次嘗試，最終進入一家鋼管廠，展開業務員工作。期間，他迅速成為業務員中佼佼者，一年提成就達12萬元。

隨後，有了積蓄的葉國富，開始其創業路，一路從銷售再到賣服裝、化妝品。2004年，葉國富成立「哎呀呀飾品店」。然而，初次創業並不順利後以失敗告終。

此後，葉國富意識到，要在商業領域取得成功，還需更多準備和探索。直至2013年創辦名創優品誕生，葉國富才收穫巨額財富，且業版圖不斷擴張，登上富豪榜，夫婦倆身家更達人民幣340億元。如今，葉國富也被無印良品、優衣庫、屈臣氏列為「全球可怕的競爭對手」。同時，也是最快把店開到全球的華人。

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