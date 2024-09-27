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大陸動力電池「國家隊」來了 一汽擬投資控股力神青島

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國一汽擬投資控股中國誠通所屬力神青島，兵器裝備集團、東風公司同步參與，共同打造國資動力電池龍頭企業。每日經濟新聞
中國一汽擬投資控股中國誠通所屬力神青島，兵器裝備集團、東風公司同步參與，共同打造國資動力電池龍頭企業。每日經濟新聞

大陸動力電池「國家隊」來了 ，中國一汽擬投資控股中國誠通所屬力神青島，兵器裝備集團、東風公司同步參與，共同打造國資動力電池龍頭企業。

財聯社報導，大陸國務院國資委25日召開中央企業專業化整合推進會，會上開展重點項目集中簽約，其中就包括中國一汽、兵器裝備集團、東風公司與中國誠通動力電池領域專業化合作專案。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔分析，此次幾家央企的動力電池領域專業化合作項目未來將發揮更大價值。

張翔指出，目前在國外，電池行業集中度較高，大陸的電池供應商現在還有幾十家，隨著國資委此次專業化整合，未來力神的規模將擴大，競爭力將更強。從力神看，資金將更加充沛，創新研發力度也將進一步加強，未來訂單將更加充裕；從一汽、東風等車企來看，動力電池的供應鏈將更加可靠，力神的動力電池也將優先供應旗下車企。

力神電池成立於1997年，是境內最早從事鋰離子電池研發與製造的企業之一。力神電池曾位居境內動力電池裝機排名前十，也是大陸首批參與供應儲能電池的核心企業之一。但是近些年，相比其他動力電池企業，市場規模逐步下滑。

作為老牌電池企業，早在2004年力神電池就開始籌畫上市，但上市之路並不順暢，三次衝刺上市均未通過。

2020年，中國電科與中國誠通簽訂力神電池股權重組及劃轉協定，中國電科將持有的力神電池全部股權無償劃轉給中國誠通。2020年1月，中國誠通正式入主成為力神電池的大股東，之後透過深化改革等綜合舉措，為企業帶來一系列新變化。

中國誠通綜合運用基金投資、股權管理、資產管理、金融服務、產業培育等豐富功能，促進集團內外部與力神電池的產融協同和產業鏈協作。

2022年1月，力神電池動力板塊完成首輪募資人民幣59億元，引入國調基金、農銀投資等9家投資人。2023年8月，完成B輪融資，引入南網儲能、全柴集團等具備戰略協同效應的重要投資人，募資近30億元。

公開信息顯示，力神青島系力神電池旗下動力電池板塊，專注於新能源汽車動力電池及儲能電池系統的研發、生產和銷售。

業內人士指出，此次中國一汽投資控股力神青島，未來是否會注入一汽控股的上市公司將值得期待。

近年來，在國務院國資委等相關部門的鼓勵支持下，汽車央企加速向新能源汽車賽道轉型。公開資料顯示，2023年，一汽集團、東風集團、長安汽車三家汽車央企完成新能源汽車直接投資近人民幣360億元，投資比重超過60%。

人民幣 國務院 投資人

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