中國國企不再是鐵飯碗 全面汰除不勝任人員

中國國務院國有資產監督管理委員會副主任王宏志今天表示，國有企業管理人員「競爭上崗」、「末等調整」和「不勝任退出」要在「更廣、更深」下功夫。國有企業到2025年必須普遍推行末等調整和不勝任退出制度。

新華社報導，王宏志27日在國有企業改革深化提升行動2024年第三次專題推進會，作出上述表示。

所謂「競爭上崗」是指國企必須透過公開考試與考評進用人員；「末等調整」是指考績最差的人員須調整職務；「不勝任退出」則是解雇不適任人員。

王宏志說，「要清晰界定退出標準，進一步規範退出情形，防止只有制度，沒有動作」，而深化提升行動實施以來，尚未展開該項工作的企業原則上都要在今年年底前真正行動起來；同時要防止簡單以調整退出比例劃線、搞「一刀切」，真正體現強激勵、硬約束。

他並稱，2023年啟動的「國有企業改革深化提升行動」總體進度符合預期，實現了時間過半、任務完成過半，在加強科技創新、構建產業體系、服務國家安全等方面取得重要階段性成果，但「國有企業改革深化提升行動仍有很多硬骨頭要啃」。

王宏志說，下一步，國資委將聚焦重點難點，抓好五方面工作。其中提到，國企要進一步深化市場化經營機制改革。在收入分配上，推動各項科技創新激勵措施落實落地，同時加強兜底保障，推動薪酬分配進一步向基層「苦髒險累」一線崗位傾斜。

中共20屆三中全會7月18日通過的「關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」，提出「深化國資國企改革，完善管理監督體制機制，增強各有關管理部門戰略協同，推進國有經濟布局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業做強做優做大，增強核心功能，提升核心競爭力」。

中國國資委官網公開發布顯示，去年以來，多地國企相繼通報管理人員末等調整和不勝任退出相關制度實現全覆蓋，並提出末等調整和不勝任退出人員數據，一般都在員工總數10%以下。

中國網友解讀，這意味國企不再是鐵飯碗。