大陸宣布恢復福建居民赴金旅遊 陳福海：金門準備好了

大陸福建省公安廳出入境管理局今天下午張貼公告，恢復福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」，消息一出，引起各界的熱議，金門縣長陳福海表示，欣見兩岸當局對辦證措施的逐步放寬，強調金門已經做好充足準備，以好朋友久別重逢的心情，歡迎大陸的好朋友來金門走走，希望政策宣布，開啟兩岸的善意循環，同時促進金門旅遊市場恢復疫前的蓬勃生機。

金門縣政府觀光處表示，在新冠疫情影響下，兩岸小三通自2020年2月10日暫停客運往來，大陸居民也從那天起，暫時無法以旅遊名義申請入境金門，對於長期倚賴陸客觀光消費的金門旅遊相關產業而言，無疑是一大傷害。隨著全球疫情趨於常態化，兩岸小三通也在2023年1月7日正式復航，金門各界對恢復陸客來金旅遊的呼聲，不絕於耳，在兩岸當局與金門各界的努力之下，今日終於迎來恢復陸客赴金遊的重磅消息，金門觀光產業得知都很振奮，也摩拳擦掌迎接陸客到來。

對於恢復陸客來金門旅遊，陳福海表示，欣見兩岸政策逐步開放，喜迎大陸朋友來金旅遊，他也提及，自大陸文化和旅遊部於2024年8月30日晚間發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」以來，他即責成縣府觀光處要提前因應，預作準備，旋即與地區旅遊業者與CIQS單位多次交流座談，盤點現有資源，務必做好迎接陸客的整備工作，同時，在陸客團的安全管理及旅遊品質提升等層面，也是當前要務，以利金門觀光產業與兩岸旅遊之健康有序發展。