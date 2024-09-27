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大陸宣布恢復福建居民赴金旅遊 陳福海：金門準備好了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸客廈門首發團日前抵達金門，下午就到金門的特產店採購，且購買力超強，讓業者很欣喜。圖／民眾提供
陸客廈門首發團日前抵達金門，下午就到金門的特產店採購，且購買力超強，讓業者很欣喜。圖／民眾提供

大陸福建省公安廳出入境管理局今天下午張貼公告，恢復福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」，消息一出，引起各界的熱議，金門縣長陳福海表示，欣見兩岸當局對辦證措施的逐步放寬，強調金門已經做好充足準備，以好朋友久別重逢的心情，歡迎大陸的好朋友來金門走走，希望政策宣布，開啟兩岸的善意循環，同時促進金門旅遊市場恢復疫前的蓬勃生機。

金門縣政府觀光處表示，在新冠疫情影響下，兩岸小三通自2020年2月10日暫停客運往來，大陸居民也從那天起，暫時無法以旅遊名義申請入境金門，對於長期倚賴陸客觀光消費的金門旅遊相關產業而言，無疑是一大傷害。隨著全球疫情趨於常態化，兩岸小三通也在2023年1月7日正式復航，金門各界對恢復陸客來金旅遊的呼聲，不絕於耳，在兩岸當局與金門各界的努力之下，今日終於迎來恢復陸客赴金遊的重磅消息，金門觀光產業得知都很振奮，也摩拳擦掌迎接陸客到來。

對於恢復陸客來金門旅遊，陳福海表示，欣見兩岸政策逐步開放，喜迎大陸朋友來金旅遊，他也提及，自大陸文化和旅遊部於2024年8月30日晚間發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」以來，他即責成縣府觀光處要提前因應，預作準備，旋即與地區旅遊業者與CIQS單位多次交流座談，盤點現有資源，務必做好迎接陸客的整備工作，同時，在陸客團的安全管理及旅遊品質提升等層面，也是當前要務，以利金門觀光產業與兩岸旅遊之健康有序發展。

金門縣政府觀光處表示，近期大家關心的9月18至20日「廈門市旅遊協會踩線團」，以及9月22至23日旅遊團、9月25至26日自由行，除了促進兩門旅遊業的交流外，也為恢復陸客來金旅遊揭開序幕。同時，大陸「十一連假」緊接到來，大陸「十一連假」出遊盛況，眾所周知，以往「十一連假」期間，也屢屢打破金門小三通單日旅客量，陸客穿梭金門大街小巷，賞古蹟、品美食、購特產等熙來攘往的美好回憶，已不再遙不可及，對於陸客到訪，金門觀光業者紛紛做好準備，盼小三通旅遊榮景，可以風華再現。

暌違5年的大陸廈門旅遊首發團本月搭乘小三通抵達金門，陸客排隊等待通關。本報資料照
暌違5年的大陸廈門旅遊首發團本月搭乘小三通抵達金門，陸客排隊等待通關。本報資料照
陸客廈門首發團日前抵達金門，隨即前往水頭的金水國小等地參觀，業者都希望可以越來越開放。記者蔡家蓁／攝影
陸客廈門首發團日前抵達金門，隨即前往水頭的金水國小等地參觀，業者都希望可以越來越開放。記者蔡家蓁／攝影

福建 金門 陸客

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