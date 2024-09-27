北京釋利多 陸港股飆漲創多項紀錄
中國當局近日宣布一連串支持經濟與股市的措施，激勵陸港股走高，大陸A股今天強勢大漲，滬指收盤報3087點，漲2.88%；深成指報9514點，漲6.71%；創業板指報1885點，大漲10%；港股攻上20000點大關，上漲3.55%。
綜合陸港媒報導，滬深兩市27日成交人民幣1兆4460億元（下同，約新台幣6.51兆元），較上一交易日增加2836億元，連續3個交易日突破兆元。港股今天成交港幣4457億元（約新台幣1.81兆元），創歷史新高。
陸股今天再度大漲，滬指一度逼近3100點關卡；創業板指午後一度暴漲近12%，收盤大漲10%，是創指單日漲幅的新高紀錄，成交量也創新高。
類股表現方面，能源金屬、白酒、太陽能設備、軟體開發等漲幅居前；滬深兩市僅銀行股下跌。
此外，港股今天成交量4457億元突破歷史新高。恆生指數攻上20000點大關，收盤報20632點，上漲707點，漲幅3.55%；其中，恆生科技指數大漲5.8%，報4453點。
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