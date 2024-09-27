快訊

大型車事故頻傳 交部祭3措施：加強路口稽查、安全查核

500盤2024／313間餐廳奪盤、159間新入榜 首創500盤永續綠皮書獎

北京釋利多 陸港股飆漲創多項紀錄

中央社／ 台北27日電

中國當局近日宣布一連串支持經濟與股市的措施，激勵陸港股走高，大陸A股今天強勢大漲，滬指收盤報3087點，漲2.88%；深成指報9514點，漲6.71%；創業板指報1885點，大漲10%；港股攻上20000點大關，上漲3.55%。

綜合陸港媒報導，滬深兩市27日成交人民幣1兆4460億元（下同，約新台幣6.51兆元），較上一交易日增加2836億元，連續3個交易日突破兆元。港股今天成交港幣4457億元（約新台幣1.81兆元），創歷史新高。

陸股今天再度大漲，滬指一度逼近3100點關卡；創業板指午後一度暴漲近12%，收盤大漲10%，是創指單日漲幅的新高紀錄，成交量也創新高。

類股表現方面，能源金屬、白酒、太陽能設備、軟體開發等漲幅居前；滬深兩市僅銀行股下跌。

此外，港股今天成交量4457億元突破歷史新高。恆生指數攻上20000點大關，收盤報20632點，上漲707點，漲幅3.55%；其中，恆生科技指數大漲5.8%，報4453點。

台幣 恆生指數 港股

延伸閱讀

台股小跌…外資買超246億前10僅1檔科技股 大買中鋼逾4萬張

石破茂將接日本首相 北京盼恪守4個政治文件、相向而行

台股開高走低下跌36點 三大法人買超295億元

北京大興機場搶賺觀光財 好睡好讀好好玩

相關新聞

大陸宣布恢復福建居民赴金旅遊 陳福海：金門準備好了

大陸福建省公安廳出入境管理局今天下午張貼公告，恢復福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦...

收購LGD廣州廠 集邦：TCL華星LCD產能將穩居全球第二

TCL科技發布公告，透過控股子公司TCL華星，收購南韓樂金顯示（LGD）廣州LCD面板與模組廠，價格為人民幣108億元（...

再增兩國 陸外長王毅宣布對丹麥、賽普勒斯免簽

大陸單方面對外免簽政策持續進展，最新消息顯示，中共外事辦主任兼外長王毅與賽普勒斯總統、丹麥外交大臣分別會面時，宣布大陸決...

推進「5年5萬」人文交流 大陸教育部副部長率團訪美

大陸國家主席習近平與美國總統拜登在去年底的舊金山拜習會上，提出包含人文交流的「五根支柱」，並在當時美國友好團體宴會上宣布...

中國大陸降準降息救經濟 專家：短多長空

中國祭出降準、降息等手段試圖振作市場情緒。專家剖析，中國經濟問題關鍵在房地產，其所導致的資產負債表衰退，挫敗企業投資信心...

大陸宣布 恢復辦理福建居民赴金門個人及團隊旅遊簽注

在日前「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建省公安廳出入境管理局27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。