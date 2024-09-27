收購LGD廣州廠 集邦：TCL華星LCD產能將穩居全球第二

TCL科技發布公告，透過控股子公司TCL華星，收購南韓樂金顯示（LGD）廣州LCD面板與模組廠，價格為人民幣108億元（新台幣486億元）併購案將於2025年上半年完成。

集邦諮詢表示，未來TCL華星在LCD大世代線產能面積的市占率，將一舉突破20%，穩居業界第二名。

TCL科技公告指出，擬透過子公司TCL華星光電（CSOT）以基礎購買價格人民幣108億元，收購LGD在廣州的8.5代面板廠80%股權（含原深圳創維持有的10%，和模組廠100%股權），以及營運兩個廠區所需的技術和支持服務，而廣州高新區科技控股集團持有LGD廣州廠的20%股權。

LGD廣州8.5代線主要用於生產電視面板，2024年該廠的出貨量約落在1,400萬片，其中超過一半集中在55吋或更大的產品。

集邦諮詢表示，待這項併購案完成，華星光電將占據電視面板市場超過四分之一的供給占比（以面積計算），推升前三大面板廠的供給市占率至接近70%。

集邦諮詢指出，LGD廣州廠有過半客戶都是韓系品牌，且部分與TCL華星既有的客戶結構高度重疊。在客戶考慮供應鏈平衡的情況下，TCL華星將面臨如何維持客戶訂單的挑戰。

從面板產業角度分析，此交易案延伸出供應鏈板塊挪移的潛在可能，例如三星電子是否將擴大與京東方的合作，或樂金電子未來與TCL華星有無更進一步合作的機會。

另外，併購完成後，TCL華星光電如何在未來的1到2年內，優化該廠的生產成本，都將是重點課題。隨著TCL華星在產業的話語權擴大，是否有機會透過產能的優勢加速尺寸放大，也將是未來LCD電視面板供需的關注重點。

研調機構群智諮詢先前分析， LGD廣州廠售予TCL華星，代表2025年韓廠全面退出液晶電視面板市場。

Omdia報告指出，2023年TCL華星占全球LCD市場面積市占為17.7%，落後第一的京東方的27.2%。透過收購 LG Display，預計TCL華星市占將超過 20% 左右。