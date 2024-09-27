再增兩國 陸外長王毅宣布對丹麥、賽普勒斯免簽

大陸單方面對外免簽政策持續進展，最新消息顯示，中共外事辦主任兼外長王毅與賽普勒斯總統、丹麥外交大臣分別會面時，宣布大陸決定對賽普勒斯、丹麥實施免簽政策，促進人員往來，兩國則表述堅持一個中國政策。

據大陸外交部官網消息，當地時間9月26日，王毅在紐約聯大期間會見丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）。王毅指出，丹麥是大陸「在北歐唯一的全面戰略夥伴」，兩國關係長期走在大陸同北歐國家關係前列。明年將迎來雙方建交75周年，雙方要共同紀念這一重要年份，為雙邊關係注入新的動力。

他指出，大陸願同丹麥共同規劃好下階段高層交往，引領雙邊關係發展。大陸決定對丹麥施行免簽政策，「歡迎更多丹麥朋友來中國，也希望丹方為中方人員赴丹出台更多便利措施」。

另就歐盟對中國大陸綠色產品加徵高關稅，王毅呼籲雙方「應通過磋商找到妥善解決辦法，希望丹麥為此發揮積極作用」。

拉斯穆森表示，雙邊關係保持良好發展勢頭，各領域合作進展順利。丹麥堅持一個中國政策。期待明年同大陸共同慶祝建交75周年。他感謝大陸對丹麥實施免簽政策，指出這將極大促進兩國旅遊合作和人員往來，也表態期待歐中找到妥善處理貿易摩擦的辦法。

除了丹麥之外，王毅26日也與賽普勒斯總統赫裡斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）會面，王毅強調，中方將繼續支持塞方維護國家主權和領土完整，「中方讚賞賽普勒斯堅定奉行一個中國原則，支持中國實現國家統一」。他宣布大陸方已決定對賽普勒斯公民試行免簽政策，「這有利於加強人員往來，增進相互了解」。

公開資料顯示，2023年開始大陸陸續宣布或恢復各類免簽政策，先前已宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、汶萊、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、澳洲、紐西蘭、波蘭等10餘個國家實施單方面免簽。此外，目前位於19個省區的41個對外開放口岸也已針對54個國家人員實施72小時或144小時過境免簽。

據大陸國家移民管理局統計，今年上半年全大陸各口岸入境外國人1,463.5萬人次，同比增長152.7%。其中通過免簽入境854.2萬人次，占比52%，同比增長190.1%。