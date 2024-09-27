推進「5年5萬」人文交流 大陸教育部副部長率團訪美

大陸國家主席習近平與美國總統拜登在去年底的舊金山拜習會上，提出包含人文交流的「五根支柱」，並在當時美國友好團體宴會上宣布「5年5萬」計畫，近期大陸教育部副部長陳杰率團訪問美國，就這一計畫等教育合作議題深入交流，並達成系列共識。

受新冠疫情與雙方國安和排外等因素影響，大陸與美國彼此之間的留學生數量減少趨勢明顯，習近平在舊金山拜習會上，拋出的第五根支柱就是「共同促進人文交流」，包含加強教育、殘疾人事務合作，減少阻礙人文交流的負面因素，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通等，他並在美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講，宣布「未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習」，即所謂的「5年5萬」計畫。

大陸教育部官網27日揭露大陸教育部副部長陳杰21日至25日率團訪問美國，消息指出，陳杰先後與美國教育部常務副部長馬滕、美國國務院教文局負責人聞思國等舉行會談。陳杰表示，去年11月舊金山拜習會在促進中美人文交流領域取得重要共識，他指出，中美教育交流近期取得積極成果，特別是今年以來，「呈現加速復甦的良好局面」。

消息提到，雙方就建立政府間常態化對話機制、合力推進「5年5萬」重大倡議落實、深化高等教育合作、拓展基礎教育合作、重點開展學生身心健康合作等進行深入交流，「達成系列共識」。此外，陳杰還出席了雙方頂尖大學「10+10」校長論壇，集體會見華盛頓及周邊地區教育系統負責人和大中小學校長，參訪芝加哥藝術學院等教育機構，並與當地華人學者、中文教師、留學生代表座談。

據了解，大陸與美國頂尖大學「10+10」校長論壇也是落實舊金山拜習會的具體行動，去年首度於香港中文大學舉辦，今年移師芝加哥大學，共有北京大學、北京清華大學、中國人民大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學、南京大學、浙江大學、華中科技大學、西安交通大學、香港中文大學、澳門大學等14所中國大陸高校和芝加哥大學、哈佛大學、耶魯大學、卡內基美隆大學等12所美國高校負責人與會。

目前大陸與美國雙方在彼此境內的留學生人數都有下滑趨勢，美國之音8月底報導，大陸留學仲介指出，因為美中關係惡化，美國高校學費增加，有些人不再把美國當成第一選擇，到英國、澳洲、日本留學的受歡迎程度顯著上升。

根據2023年的美國門戶開放報告數據，2023年赴美留學人數達105.7萬，年增11.7%，但大陸留學生繼續下降0.2%，為28萬9,526人，比上年減少約600人，佔比也繼續下降至27.4%。

美國駐北京大使伯恩斯不久前在一次演講中稱，在大陸的美國留學生人數約為800人，但隨後美國國務院的一名發言人澄清說，這一數字僅代表那些參加大學學分項目的美國留學生。

大陸智庫「全球化智庫」（CCG）7月根據公開資料不完全統計指出，在過去的半年中至少有60場中美青年交流活動成功舉辦，足跡涉及大陸20個省級行政區。民間外交、公共外交相關組織，各地方政府，相關基金會及企業、高校、智庫、校友會、僑界等參與了相關活動的邀請、組織、接待，美方赴陸學生，以中學生、大學生跟研究生占比最高。