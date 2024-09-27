快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

提振經濟 中國大陸計劃發行9兆元特別國債

中央社／ 台北27日電

據路透社26日報導，兩名知情人士透露，中國今年計劃發行總值約人民幣2兆元（下同，約新台幣9兆元）的特別國債，作為新一輪財政刺激措施的一部分。

兩名知情人士表示，中國財政部擬發行1兆元的特別主權債券刺激消費，並透過特別債券募集的部分收益用於補貼消費品以舊換新和大型商業設備升級，及提供兩個或兩個孩子以上的家庭每個孩子每月約800元的津貼（不包含第一個孩子）。

消息人士說，中國另外還計劃透過單獨的特別主權債券發行再籌集1兆元，並將所得資金用於幫助地方政府解決債務問題。

其中一名消息人士表示，除了發行特別國債支持消費外，中國當局還計劃分階段加大對中小企業的財政支持力度，如就業補貼、稅費減免等，以降低中小企業的經營成本。

報導指出，中國大部分的財政刺激措施仍用於投資，但投資收益正在減少，且地方政府已背負13兆元的債務。中國的家庭支出不到GDP的40%，比全球平均水平約低20個百分點。

報導分析，計劃中的財政擴張是中國決策者為重振經濟所做的最新嘗試，中國經濟正努力應對通縮壓力，但由於房地產市場急劇下滑及消費者信心疲弱，中國經濟可能無法實現今年增長目標。

債務 情人

延伸閱讀

高市領先一度嚇到外匯市場 石破茂當選後日圓才急升

政治局預告政策加碼 瑞銀汪濤：年底10年期國債收益率降至2%以下

中「超級無敵組合拳」救經濟 美媒解讀：只是短期「虛火」

美債ETF連日跌…不是送分題嗎？降息2碼沒拿到分卻送不少錢 「三原因」曝光！

相關新聞

大陸宣布 恢復辦理福建居民赴金門個人及團隊旅遊簽注

在日前「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建省公安廳出入境管理局27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦...

中國大陸降準降息救經濟 專家：短多長空

中國祭出降準、降息等手段試圖振作市場情緒。專家剖析，中國經濟問題關鍵在房地產，其所導致的資產負債表衰退，挫敗企業投資信心...

政治局預告政策加碼 瑞銀汪濤：年底10年期國債收益率降至2%以下

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤27日表示，隨著美國聯準會開始降息，美元走軟，相信大陸當局將進一步放鬆...

北京釋利多救市 A股「硬起來」重返3千點！證券業一個字表激動

中國穩經濟、救股市接連出招，繼日前官方宣示諸多救市政策，由總書記習近平主持的中共中央政治局會議26日表態「要努力提振資本...

恒大財報涉造假 「打工皇帝」遭罰1500萬 終身禁入證券市場

中證監繼對恒大前審計公司普華永道會計師事務所（PwC）作出行政處罰後，再向恒大前副主席兼總裁夏海鈞作出行政處分，針對恒大...

中「超級無敵組合拳」救經濟 美媒解讀：只是短期「虛火」

中國在建政75周年前夕打出一輪「超級無敵組合拳」救經濟。國外媒體和專家解讀，儘管相較2009年經濟刺激計畫，中國此次經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。