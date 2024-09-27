提振經濟 中國大陸計劃發行9兆元特別國債

據路透社26日報導，兩名知情人士透露，中國今年計劃發行總值約人民幣2兆元（下同，約新台幣9兆元）的特別國債，作為新一輪財政刺激措施的一部分。

兩名知情人士表示，中國財政部擬發行1兆元的特別主權債券刺激消費，並透過特別債券募集的部分收益用於補貼消費品以舊換新和大型商業設備升級，及提供兩個或兩個孩子以上的家庭每個孩子每月約800元的津貼（不包含第一個孩子）。

消息人士說，中國另外還計劃透過單獨的特別主權債券發行再籌集1兆元，並將所得資金用於幫助地方政府解決債務問題。

其中一名消息人士表示，除了發行特別國債支持消費外，中國當局還計劃分階段加大對中小企業的財政支持力度，如就業補貼、稅費減免等，以降低中小企業的經營成本。

報導指出，中國大部分的財政刺激措施仍用於投資，但投資收益正在減少，且地方政府已背負13兆元的債務。中國的家庭支出不到GDP的40%，比全球平均水平約低20個百分點。

報導分析，計劃中的財政擴張是中國決策者為重振經濟所做的最新嘗試，中國經濟正努力應對通縮壓力，但由於房地產市場急劇下滑及消費者信心疲弱，中國經濟可能無法實現今年增長目標。