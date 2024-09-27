中國大陸降準降息救經濟 專家：短多長空

中國祭出降準、降息等手段試圖振作市場情緒。專家剖析，中國經濟問題關鍵在房地產，其所導致的資產負債表衰退，挫敗企業投資信心、民眾消費意願，這波措施效果為短多長空。

中國人民銀行（央行）、金融監管總局、證監會日前預告降準、降息、鼓勵上市公司回購股份和增持等措施。人民銀行今天宣布，27日起下調金融機構存款準備金率（降準）0.5個百分點；公開市場7天期逆回購操作利率由1.70%調為1.50%。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣27日對中央社剖析，從中國股市表現來看，這波措施有些正面回應，不過將呈短多長空局面，中國經濟問題關鍵在房地產，資產負債表衰退削減了企業投資信心、民眾消費意願、外資投入吸引力。

王國臣從3個面向剖析。他說，人民銀行降準是為了救銀行，銀行由於受到政治壓力，持續地紓困經營困難企業，這樣的紓困不是一次到位，必須持續性補給，於是人民銀行打開了水龍頭，讓銀行保有一定的資金水位。

他提到，降息目的在於促進消費與投資，不過如同日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明所提的「資產負債表衰退」，中國正處於該困境中，房貸利率走低，有錢人急於還款、沒錢人買不起房，降息未能達到其所期望的目的。

關於證監會鼓勵上市公司回購股份與增持，王國臣表示，這樣的措施不是新鮮事，可是整體市場規模在縮減，上市公司恐也沒有錢再去回購股份或增持，這樣的措施短期可推動一波市值，長遠來看效果有限。

王國臣認為，中國恐陷入流動性陷阱風險，貨幣政策做再多也未能提振消費、投資；中國經濟問題關鍵在房地產，不過北京對於相關問題抱持拖延態度，拖著應倒閉企業「不能倒」，增添許多不確定性，外資也不敢進場中國市場。

廣開首席產業研究院資深研究員劉濤對第一財經表示，降準可對金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元），降準配合降息、下調中期借貸便利（MLF）利率、公開市場操作等貨幣政策工具運用，可達實際利率下滑作用。

劉濤認為，相關措施的推出可改善銀行負債狀況，有效緩解銀行淨息差縮減壓力，增強支持實體企業信貸投放能力；另也向市場、社會傳遞積極政策訊號，有助於提振各方信心。