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大陸宣布 恢復辦理福建居民赴金門個人及團隊旅遊簽注

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
圖為廈門五通客運碼頭的小三通船隻。記者陳政錄／攝影
圖為廈門五通客運碼頭的小三通船隻。記者陳政錄／攝影

在日前「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建公安廳出入境管理局27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」後，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸赴金門旅遊。

據福建省公安廳出入境管理局27日在口岸貼出的，「關於恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注的通知」表示，自2024年9月27日起，恢復受理福建省戶籍居民及居住證持有人赴金門旅遊簽註申請。

通知稱，上述人員可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」，搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。

對此，曾陪同金門民意代表團赴陸爭取觀光開放的國民黨金門縣立委陳玉珍說，這是一個很好的開始，希望兩岸越走越順，金廈之間的往來越來越密切。

日前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾在周三的記者會上表示，日前大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，為兩岸旅遊交流合作再添新頁，相信「赴金門的大陸遊客會越來越多」，也希望台灣確保兩岸旅遊交流合作順利進行。

圖為福建省公安廳出入境管理局發布的，恢復辦理福建省居民赴金門、馬祖旅遊簽注的兩則通知。立委陳玉珍提供
圖為福建省公安廳出入境管理局發布的，恢復辦理福建省居民赴金門、馬祖旅遊簽注的兩則通知。立委陳玉珍提供
9月26日下午，從廈門搭乘小三通赴金門的乘客正在準備通關。記者陳政錄／攝影
9月26日下午，從廈門搭乘小三通赴金門的乘客正在準備通關。記者陳政錄／攝影

公安 福建 金門

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