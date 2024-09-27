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大陸宣布 恢復辦理福建居民赴金門個人及團隊旅遊簽注
在日前「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建省公安廳出入境管理局27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」後，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸赴金門旅遊。
據福建省公安廳出入境管理局27日在口岸貼出的，「關於恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注的通知」表示，自2024年9月27日起，恢復受理福建省戶籍居民及居住證持有人赴金門旅遊簽註申請。
通知稱，上述人員可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」，搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。
對此，曾陪同金門民意代表團赴陸爭取觀光開放的國民黨金門縣立委陳玉珍說，這是一個很好的開始，希望兩岸越走越順，金廈之間的往來越來越密切。
日前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾在周三的記者會上表示，日前大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，為兩岸旅遊交流合作再添新頁，相信「赴金門的大陸遊客會越來越多」，也希望台灣確保兩岸旅遊交流合作順利進行。
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