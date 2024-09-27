政治局預告政策加碼 瑞銀汪濤：年底10年期國債收益率降至2%以下

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤27日表示，隨著美國聯準會開始降息，美元走軟，相信大陸當局將進一步放鬆貨幣政策，預測至今年底大陸10年期國債收益率將降至約2%或以下。

汪濤指出，繼大陸先前公布一系列寬鬆政策後，26日召開的中共政治局會議傳遞出更大支持力度、更強協調性的政策應對信號，會議上呼籲政府要正視困難、主動作為，努力完成全年經濟社會發展目標任務，並首次將「促進房地產市場止跌回穩」列為目標，措辭明確指出當局要推出協調性更強的果斷有效政策寬鬆措施。

汪濤認為，政治局會議及其明確的政策基調，包括 「逆周期財政政策」 的必要性，提高了市場對實質性財政刺激的預期，而今年和最新的公告均未公布此類政策。

汪濤估計 2024 年上半年大陸整體財政緊縮幅度約占 GDP 的 0.4%，而 3 月人大會議隱含的年度財政擴張為 0.8到1%。地方政府削減了一般支出，在財政收入減少、嚴控地方政府融資平台債務的情況下可能增加拖欠企業的款項，並加強稅款徵收，這都不利於經濟。

路透26日稱大陸可能很快增發人民幣 2 兆元中央政府債券，用於支持消費，緩解地方政府財政困難。汪濤指出，若消息屬實，人民幣2 兆、占 2023 年 GDP 的 1.6%，被用於減少地方政府欠款以及提高支出和消費，這將有助於在今年剩下時間和 2025 年初穩定經濟增長。

汪濤表示，當前環境下，為企業減稅可能效果不大。需研判未來幾天可能公布的實際財政支援的規模和構成，以評估對未來幾個季度的經濟增長預測。

由於會議首次提出穩定房地產市場，並列出該行業的一些關鍵問題，包括對商品房建設要嚴控增量，市場對公布更多政策措施的預期有所上升。