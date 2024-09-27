中共政治局罕見大篇幅提部署房市 陸媒：兩大不尋常

中共中央政治局昨天召開會議，罕見大篇幅提到對房市的部署。中新社旗下「國是直通車」發文稱，此次會議有兩大不尋常之處，包括開會時間及部署房市的方式，首次提到「要促進房地產市場止跌回穩」，顯示之前的政策效果不如預期。

中共中央政治局26日召開會議，由中共中央總書記習近平主持。會議分析研究當前經濟形勢，坦承當前中國的經濟運行出現一些「新的情況和問題」，並要求努力完成全年經濟社會發展目標，包括「促進房地產市場止跌回穩」。

中國新聞社旗下的「國是直通車」26日發文，指這次會議有兩大不尋常之處。

第一是召開會議的時間不尋常。有專家留意到，按照慣例，中共中央政治局「以研究經濟工作」為主題的會議每年有3次，一次在4月末，一次在7月末，一次在12月中旬。

4月末的會議主題一般為「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」；7月末為「分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作」；12月中旬則為「分析研究當年經濟工作」。這次在9月下旬專門召開會議研究經濟工作是十分少見。

文中指出，中共中央政治局會議一般定期召開，遇有重要情況可以隨時召開。中泰證券研究所政策組首席分析師、上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢表示，這時召開會議研究經濟問題，顯示中共中央對當前經濟形勢高度重視。

文章又指，第二個不尋常是部署房市的方式，包括首次提到「要促進房地產市場止跌回穩」。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，這意味著中共中央對當前房地產形勢有新的認識，這與第2季的表態有所不同。

他表示，「5.17」樓市政策組合拳力度比較大，但效果及其持續時間不如預期，房市下滑的壓力仍然較大。為了切斷預期疲弱和量價下行的負反饋循環，需要增加政策的支持。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，會議提到的「止跌」，包括成交量及成交價格要止跌。從8月份數據來看，多地房市的需求存在斷檔壓力。「止跌回穩」的訊號非常明確，意味著第4季各地或持續有重磅加碼政策，以促進房地產市場止跌回穩。

文章又提到，會議對房市有三個新的提法。第一是對「對商品房建設要嚴控增量」。李宇嘉表示，「嚴控增量」也是第一次提出，意味著各地要嚴格控制新增供地和新房供應上市。目前多地新房在售庫存週期在20個月左右，要嚴控增量來緩解庫存壓力。

嚴躍進表示，會議又提到要「優化存量」，這意味著以更大力度推進「以購代建」等工作，「三板斧」即專項貸款、專項債和社會資本等是主要融資方式，有助盤活後續房地產項目中的存量資產。

文章表示，第二個新提法是「要回應群眾關切，調整住房限購政策」。中指研究院政策研究總監陳文靜表示，

當前仍有限購政策的城市僅包括北上廣深、天津和海南部分地區，預計未來北上深的限購政策將進一步優化調整，廣州等其他地區限購政策有望全面放開。

李宇嘉表示，會議提到要「降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策等」，後續住房交易個人所得稅、增值稅，開發商土地增值稅等，都要下調或暫緩。

第三個新提法是「加大『白名單』項目貸款投放力度」。白名單制度從今年年初開始實施，但李宇嘉表示，雖然納入白名單的項目多，但貸款發放規模不大。主要原因是金融機構擔憂風險，下一步的關鍵是房市止跌企穩，銀行才會積極發放貸款。

中國國家金融監督管理總局局長李雲澤24日在國新辦舉行的記者會表示，截至目前，商業銀行已審批白名單項目超過5700個，審批通過融資金額達到人民幣1.43兆元（約新台幣6.43兆元），支持400餘萬間住房如期交付。