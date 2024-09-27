10月面板產能利用率降至68% Omdia：明年農曆間恐再削減

受到終端需求不佳影響，近期面板價格走跌，大陸面板廠商規劃10月初將進行為期兩周的停產計畫。根據研調機構Omdia 27日發布最新報告顯示，到今年10月，面板廠商的整體產能利用率預計將與上月相比下降14個百分點，降至68%。

Omdia顯示研究首席分析師Alex Kang指出，「一些面板廠商已經在考慮在明年農曆新年假期間，再次削減產能利用率 。」

Alex Kang認為，即使在10月產能利用率下降之後，當面板價格面臨下降壓力或庫存水準上升時，面板廠商仍可能會嚴格控制產量。

Omdia 發布的「顯示面板生產和庫存追蹤報告」（Omdia’s Display Production and Inventory Tracker）指出，在生產控制期間，市占合計超過60%的大陸三大顯示面板廠商京東方、華星光電和惠科的月平均產能利用率，預計將在2024年10月降至61%。策略調整無疑將對整個市場產生深遠的影響。

同時，其他顯示面板廠商的產能利用率保持相對穩定，2024年的月平均利用率維持在75%至82%之間。

面對液晶電視面板價格的持續下跌，大陸主要的顯示面板廠商，正調整產量策略。預計到第4季中期，液晶電視面板價格將呈現逐月下降的趨勢。這些廠商希望透過生產控制來遏制或減緩價格的進一步下滑。

此外，由於成本上升，包括液晶電視面板價格的上漲，以及大陸618購物節和全球體育賽事期間電視銷售未達預期，預計電視廠商在今年晚些時候不會進行大規模的年終促銷活動。因此，面板廠商也在準備透過降低產能利用率來調整庫存水準。

Alex Kang表示，面板廠商2月將產能利用率降低至56%後，面板價格得到一定程度的回升。廠商們繼續遵循按單生產策略，僅在收到確認的客戶訂單後才進行生產。