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港股持續飆升 半日成交逾9946億元

中央社／ 香港27日電

北京早前宣布多項金融措施的刺激下，香港股市今天持續以大成交飆升，半日成交金額高達港幣2442億元（新台幣9946億元），是港股歷來少有的高成交紀錄。

港股中午收盤，恒生指數上升697點或3.5%，暫報20621點，是去年以來首次重回20000點關口。

在北京官方宣布多項金融措施挽救股市和房地產市場後，港股在過去3天半從18500點關口上升至今午的20621點，大升超過2000點。

市場分析師表示，港股今天早盤的成交額是歷來少有的，反映資金正不斷流入香港，這些資金應該包括美歐資金。由於資金持續流入，分析師指出，目前難以預測恒指的上升幅度，但不排除上探22000點關口的可能性。

北京 港股 香港

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