上海證券交易所交易系統異常 正排查原因

上海證券交易所系統今早出現延遲現象。上交所回應，正在就相關原因進行排查。

據財新網等中國媒體報導，今天上午開盤，上證指數以3049點開高，但是從10點11分開始，上證指數行情報價定在3030點上，畫出一條水平直線。股市開盤後不久，據投資者反應，上交所交易系統出現延遲現象。

上海某券商營業部人士表示，突發交易異常和券商無關，是交易所的問題，交易所正在排查，目前市場委託量非常大。開盤一小時，滬深兩市成交金額近人民幣7000億元（下同，約新台幣3.1兆），較昨日此時放量超3000億元。

報導指出，有券商表示，上交所（委託、撤單）異常（交易通道堵塞），上交所正在緊急處理，深交所、北交所正常。

今天上午11時整，上交所發布「關於股票競價交易異常情況的說明」。上交所表示，關注到今日開盤後上交所股票競價交易出現成交確認緩慢的異常。已在第一時間關注到相關情況，正在就相關原因進行排查。

現有陸媒報導指出，上交所交易陸續恢復正常，截至發稿，滬指漲幅1.33%，報3040.75點。