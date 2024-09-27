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陸發布今年前8月工業數據 消費需求仍然偏弱

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方指出，今年前8月規模以上工業企業利潤增長主要帶動是高技術產業，包含運載火箭等製造。圖為「力箭一號」遙二運載火箭在廣州南沙開啟總裝測試。（圖／取自南沙區人民政府官網）
大陸官方指出，今年前8月規模以上工業企業利潤增長主要帶動是高技術產業，包含運載火箭等製造。圖為「力箭一號」遙二運載火箭在廣州南沙開啟總裝測試。（圖／取自南沙區人民政府官網）

大陸國家統計局27日發布了最新的工業數據統計，顯示今年1到8月大陸規模以上工業企業利潤增速有所跌落，官方指出，背後是受到市場有效需求不足，以及高溫暴雨等災害影響，並強調目前大陸內部消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。

根據大陸國家統計局發布的數據，今年前8月，全大陸規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4兆6,527.3億元（約合台幣21兆304億元），同比增長0.5%，其中採礦業利潤同比下降9.2%、製造業利潤增長1.1%、水電燃氣生產與工業增長14.7%。

在各個主要行業中，1到8月有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長64.2%，電腦、通信和其他電子設備製造業增長22.1%，農副食品加工業增長18.2%，電力、熱力生產和供應業增長16.7%，紡織業增長14.7%，石油和天然氣開採業增長3.9%，汽車製造業增長3.0%，通用設備製造業增長2.2%，化學原料和化學製品製造業增長0.6%，專用設備製造業下降6.0%，電氣機械和器材製造業下降11.2%，煤炭開採和洗選業下降20.9%，非金屬礦物製品業下降50.9%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業同比「由盈轉虧」。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指出，受市場有效需求不足以及高溫、暴雨、洪澇等自然災害對部分地區衝擊較大等因素影響，加上8月同期基數較7月份明顯抬高，1到8月，規上工業企業利潤增速有所回落，但仍延續年初以來的增長趨勢，以高技術製造業為代表的新動能行業保持較快增長。

于衛寧強調，今年1到8月份，高技術製造業利潤同比增長10.9%，拉動規模以上工業利潤增長1.8個百分點，「支撐作用明顯」。其中，代表高端化、智慧化、綠色化的飛行器及運載火箭製造、智慧車載設備製造、鋰離子電池製造等行業利潤增長較快，同比分別增長20.3%、26.2%、29.9%；新興重點領域產業鏈上，半導體設備專用設備製造、敏感元件及感測器製造、光電子設備製造等行業利潤同比分別增長14.5%、42.9%、130.6%。

整體來說，于衛寧表示，規上工業企業利潤延續增長趨勢，工業新動能支撐作用彰顯，但同時也要看到，大陸內部消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。

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