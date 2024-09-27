福建海警再度到金門執法巡查：強化有關海域管控力度

大陸福建海警局26日再度到金門海域進行「常態化執法巡查」，是近月來的首次官方披露，大陸海警強調「進一步強化有關海域管控力度」，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

大陸海警局26日晚間宣布當天福建海警位於金門附近海域「依法開展常態化執法巡查」。官方指出，9月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，「進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

公開資料顯示，自今年2月14日金門漁船案發生後，大陸福建海警就於2月18日開始宣布在「廈金海域」進行常態化執法巡查，包含2月25日執法巡查、綜合執法演練、3月15日執法巡查（距離大金門島3海浬）、4月29日、5月3日（距離大、小金門島3.8海浬）、6月25日等。

值得一提的是，5月23日福建海警延伸到烏坵、東引島附近海域「綜合執法演練」（距離烏坵2.8海浬）等，並於7月2日在泉州附近登檢大進滿88號漁船且予以扣押、同時驅離我方海巡船艦。除海警外，大陸海監和漁政船也曾前往金門海域執法。

儘管7月30日兩岸終於對0214金門漁船案完成協商並處理大陸漁民遺體，但陸方仍在後續公布在金門海域執法巡查，上一次是8月21日，官方說法是伏季休漁結束後大量漁船開展作業，將強化有管海域管控力度，不過近幾次執法巡查，大陸官方並未再詳細公布地圖、畫面。