拍板定案！TCL華星花486億 收購LGD廣州LCD廠

TCL科技26日發布公告，透過控股子公司TCL華星，收購南韓樂金顯示（LGD）廣州LCD面板與模組廠，價格為人民幣108億元（新台幣486億元）。

同日，LGD宣布，透過董事會批准，與TCL華星簽訂將廣州大型LCD面板及模組工廠轉讓股權的合約，交易金額為人民幣108億元，處置日期是明年3月31日。

TCL科技和LGD曾於8月1日同日公告，TCL科技成為LDG廣州廠股權的優先競買者，後續TCL華星光電將與LDG就本次交易事項，作排他性談判及商定交易協定。

作為面板行業百億級併購項目，LGD廣州廠的歸屬一直備受關注。TCL科技在公告中指出，本次收購有利於公司發揮規模及產業協同效應。收購完成後，LGDCA將與同在廣州的TCL華星t9產線組成「雙子星」工廠，有利於優化資源配置，降低營運成本，提高營運效率，提升產線競爭力與公司長期盈利能力。TCL華星的競爭能力增強，滿足大尺寸趨勢下的增長需求。

本次收購有利於公司增強IPS產能和技術累積。TCL華星透過整合IPS產能和技術，持續優化產品結構，滿足市場對於寬視角、色彩準確度的需求。同時，技術的融合創新不僅能加速產品反覆運算，還將優化公司專利組合，維護公司競爭力。

LGD表示，未來發展重心將持續聚焦在OLED業務，本次處分廠房獲得的資金將用於充實營運，同時保持財務的穩定性。透過此次處分，LG Display將完全退出大尺寸LCD面板業務，但仍繼續生產中小尺寸IT及車用面板。

群智諮詢分析，若LGD廣州液晶面板廠售予華星光電，代表2025年韓廠全面退出液晶電視面板市場；集邦科技則指出，大陸前3大液晶電視面板市占率將達70%。

Omdia報告顯示，2023年華星光電占全球LCD市場面積市占為17.7%，落後第一的京東方的27.2%。透過收購 LG Display，預計華星光電市占將超過 20% 左右。

自2022年下半年以來，LG Display一直在向大陸面板廠招手，詢問是否有興趣收購該公司的廣州LCD面板廠。主因全球LCD面板市場競爭激烈，加上不敵大陸削價競爭，迫使LG Display拋售廣州LCD產線，以便全力投入獲利空間較佳的OLED事業。

2021年，華星光電買下三星顯示（Samsung Display）位在蘇州的8.5代LCD產線與相關專利，一躍成為全球第二大LCD面板製造商，僅次於京東方。