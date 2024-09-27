睽違7年中澳再舉辦「戰略經濟對話」 將改為一年一度舉行

大陸與澳洲雙方經貿關係持續有所進展，「戰略經濟對話」機制睽違7年已經再度召開，除了意味著大陸官方2021年「無限期暫停」這一機制的宣告作廢外，雙方也就雙邊宏觀經濟議題與合作進行溝通，並確定這一機制將會每年舉辦一次，明年將輪到澳洲主辦。

據大陸發改委消息，2024年9月26日，大陸發改委鄭柵潔在北京與澳洲國庫部部長查默斯（Jim Chalmers）共同主持召開第四次「中澳戰略經濟對話」（SED），本次對話是繼2017年後首次舉辦，重啟了雙方部長級戰略經濟對話溝通機制，聚焦加強中澳交流，促進有效、務實的經濟合作。

消息提到，對話期間，雙方討論了全球宏觀經濟形勢、各自增長前景和政策制定。雙方同意進一步加強宏觀經濟政策交流，並討論吸引外資與投資政策。雙方還討論綠色轉型、清潔能源、低碳技術等議題，並共同簽署了「有關諒解備忘錄」，強調在各層面持續合作的意義，包括分享經濟政策知識和經驗。官方指，諒解備忘錄將有助於促進雙方圍繞全球和區域宏觀經濟環境、兩國經濟挑戰和政策制定、財政政策及雙方感興趣的其他議題進行交流。

雙方一致認為「中澳戰略經濟對話」是雙邊經濟合作的重要內容，雙方同意每年舉行一次「中澳戰略經濟對話」，延續「在貿易、投資、綠色低碳發展、宏觀經濟政策、企業合作等領域的積極勢頭」。澳方將於2025年主辦下一次戰略經濟對話。

此前，在大陸總理李強訪問澳洲期間，6月17日大陸發改委與澳洲國庫部代表在坎培拉共同簽署了雙方政府間「關於中澳戰略經濟對話的諒解備忘錄」。

路透社報導，查默斯27日表示，明年將接待大陸同行，「繼續推動貿易和投資、產業脫碳、商業參與等領域的討論」，這是澳洲國庫部長7年來首次訪問大陸。另外，查默斯也在媒體撰文介紹這次出訪，並表示澳洲和中國大陸之間更穩定的關係「對於澳洲工人、企業、投資者和我們的國家來說都是一件好事」。

而澳洲國庫部官網27日也公布一份備忘錄，顯示與大陸雙方確認重新建立雙邊機制，增進雙方的溝通、交流與務實經濟合作，內容涵蓋共同感興趣的主題，重點是全球和區域宏觀經濟環境、經濟挑戰、雙方的政策制定、財政政策等，並取代 2014 年簽署的諒解備忘錄。

公開資料顯示，大陸與澳洲2014年首度建立戰略經濟對話機制，並啟動雙邊自貿協定談判，上一次對話舉行是在2017年，隨後雙邊關係發生變化，2021年5月6日大陸發改委宣布，因澳洲政府某些人「基於冷戰思維和意識形態偏見」，自即日起「無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動」，直至此次重啟。