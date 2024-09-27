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陸央行正式宣布：今起調降存款準備率0.5個百分點

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸央行正式啟動降息。圖為大陸金融主管機關三巨頭：中國人民銀行行長潘功勝（圖左）、金融監管總局局長李雲澤（圖中）、中國證監會主席吳清，24日連袂召開記者會場景。（法新社）
陸央行正式啟動降息。圖為大陸金融主管機關三巨頭：中國人民銀行行長潘功勝（圖左）、金融監管總局局長李雲澤（圖中）、中國證監會主席吳清，24日連袂召開記者會場景。（法新社）

大陸央行上午宣布，中國人民銀行堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定成長和高品質發展創造良好的貨幣金融環境。中國人民銀行決定：自2024年9月27日起，下調金融機構存款準備率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備率的金融機構）。

人行表示，本次下調後，金融機構加權平均存款準備率約6.6%。

同時，大陸央行公告稱，為加大貨幣政策逆週期調節力度，支持經濟穩定成長，從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調整為1.50%。公開市場14天期逆回購及臨時正、逆回購的操作利率持續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度維持不變。

大陸金融管理三巨頭中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清三天前的24日罕見聯袂召開記者會，宣布多項利多政策，其中在貨幣政策上宣布了兩項重大政策：一、近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元；並可能在年內進一步下調存款準備金率0.25-0.5個百分點。二、降低中央銀行的政策利率，即7天期逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%調降至1.5%。

今天宣布的下調金融金融機構存款準備率0.5個百分點，以及逆回購操作利率下調，就是前述兩項重大利多政策正式啟動的宣示，按人行當時說法，第一項存款準備率下調0.5個百分點，將提供給大陸金融市場人民幣一兆元的長期流動性。

中國人民銀行 貨幣

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