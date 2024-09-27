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陸擬注資國銀1兆人民幣 金融危機後首見

聯合報／ 記者葉文義賴錦宏／綜合報導

大陸救經濟，路透引述消息人士稱，財政部計畫推出新的財政刺激措施，包括發行約人民幣兩兆元特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放緩，實現年初制定的經濟增長目標。

消息人士指出，大陸財政部擬發行人民幣一兆元特別國債，主要用於刺激消費，部分資金計畫用於補貼消費品以舊換新、大型設備升級，部分資金將向兩孩或兩孩以上家庭提供每孩每月約人民幣八百元補貼。還計畫透過單獨發行特別國債再募集人民幣一兆元，幫助地方政府解決債務問題，緩解去槓桿壓力。

就特別國債部分，彭博社的報導指，中國正考慮向主要國有銀行注資一兆元人民幣，以增強銀行支持疲弱經濟的能力。這筆資金主要來自發行新的特別債券。這將是二○○八年全球金融危機以來大陸官方首次向大型銀行注資。

彭博社引述知情人士說，這筆鉅額資金將主要來自發行新的特別主權債券，細節未確定，若最終實現，這將是二○○八年全球金融危機以來北京首次向大型銀行注資。

大陸國有六大行分別是工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行及郵儲銀行。

大陸大型銀行面臨的壓力與日俱增，它們近年來被要求加大向房地產建商、購房者和地方政府融資平台等借款主體，提供低利率的融資支持，以幫助提振經濟。

人民幣 壓力

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