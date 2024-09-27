救青年失業率 陸提24方案

大陸八月青年失業率升至百分之十八點八再創今年新高，大陸中央層面近期首次推出促進就業指導文件。當中首次提出對就業示範效應好的經營主體，同等條件下優先保障建設用地計畫、提供用工支持服務；並對就業品質不高的專業實行紅黃牌提示制度。

「中共中央國務院關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見」廿五日發布，提出拓展大學畢業生等青年就業管道、保障平等就業權利等廿四條舉措。這是習近平新時代以來，中央層面「首度」推出促就業指導性文件。

新華社報導，該文件共具五大重點。包括明確提出宏觀調控就業優先導向，提出促進財政、貨幣、產業、價格、就業等政策共同發力。要求根據社會和產業需求調整學科專業設置，對就業品質不高的專業實行紅黃牌提示制度。意見並全面部署技能人才培養、使用、評價和激勵制度。包括指導企業按規定足額提取和使用職工教育經費，引導企業提高技能人才薪酬待遇等。

鼓勵青年投身重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業創業，有條件的地方可對在縣鄉中小微企業就業的大學畢業生加大政策支持力度。針對就業困難人員、離校二年內未就業大學畢業生，意見要求按規定給予一定社會保險補貼；針對農民工群體，則要拓寬農村勞動力就業增收空間，推出一批適應鄉村全面振興需要的新職業。

提升勞動者就業權益保障水平，消除地域、身分、性別和年齡等影響平等就業的不合理限制和就業歧視。健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社會保障制度，全面取消在就業地參保戶籍限制。推動失業保險、工傷保險、住房公積金向職業勞動者廣覆蓋等。