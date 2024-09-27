習近平宣示救房市 上證返3000點

大陸穩經濟、救股市接連出招，繼日前官方宣示諸多救市政策，由中共總書記習近平主持的中共中央政治局會議昨天表態「要努力提振資本市場」，促進房地產市場止跌回穩，努力完成全年經濟社會發展目標（成長百分之五）。

新華社報導，這場會議分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，會議指出，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。要提振資本市場，大力引導中長期資金入市；促進房地產市場止跌回穩，努力完成全年經濟社會發展目標。

大陸近日穩經濟接連出招，官方接連宣示諸多救市政策，激勵陸港股連日飆漲。其中，上證指數昨天漲超百點，時隔三個月後，重回三千點大關。近三個交易日累計漲幅達百分之九點二。

香港恒生指數昨日午盤漲幅最多一度擴大至八百點以上，漲幅百分之四點一六，近三個交易日累計漲幅亦為百分之九點二，一九九二四點的收盤價創下今年新高。

政治局會議並強調，要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。

要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高品質，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。

會議並重申要推出民營經濟促進法，以及放寬外資准入等政策方向，並宣示要努力完成全年經濟社會發展目標任務。

中信建投證券首席策略官陳果表示，該會議全力振興經濟的信號非常強烈，並且也特別提到努力提振資本市場，鼓舞人心，對股票市場構成盈利與估值雙重利多，Ａ股與港股的走勢預計都將更上一層樓。