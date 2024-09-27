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小米每天賺進2.3億元
小米集團昨（26）日公布今年上半年財報顯示，上半年營收人民幣1,643.95億元，年增29.6%；上半年淨利人民幣92.8億元（約新台幣421億元），年增17.86%，相當於小米每日淨賺新台幣2.3億元，且毛利率達21.4%，雙雙優於市場預期。
值得注意的是，今年上半年小米電動汽車等創新業務收入約人民幣64億元，汽車交付量27,367輛，這是小米電動車營收首度出現在半年報中。
小米上半年財報內容顯示，2024年上半年，小米集團手機xAIoT分部營收約人民幣1,580億元，年增24.6%；智慧電動汽車等創新業務分部收入人民幣64億元，交付量27,367輛。
上半年小米智慧手機出貨量8,220萬支，連接的IoT設備8.22億台，年增25.6%。全球月活躍用戶6.758億，年增長11.5%。
小米集團表示，2024年是小米新零售戰略的再拓展和生態升級年。
截至2024年6月30日，小米集團在中國大陸地區的線下零售店數量超過1.2萬家。
與此同時，中國資訊通信研究院昨發布的《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）》，報告披露2024年全球5G標準必要專利排名，小米自去年首次進入前十後，排名快速提升至全球第八，成為排名增長最快的企業。
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