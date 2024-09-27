聽新聞
0:00 / 0:00

阿里攻南韓 推跨國直銷

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸電商巨頭阿里巴巴旗下跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）近來力拚出海，將於下月在南韓推出全球銷售（Global Selling）項目，並為進駐平台的賣家提供各種支援，包括五年內免收開店和交易手續費和保證金，免費提供韓語和多國語言翻譯服務，以協助南韓賣家跨國直銷。

據韓聯社報導，全球速賣通表示，屆時入駐該平台南韓商品館（K-Venue）的賣家，可在南韓及海外同步銷售商品，銷售區包括美國、日本、法國、西班牙，且未來將逐步擴大範圍。目前，產品種類先集中在化妝品和服飾類別，之後或擴大到食品和K-POP相關產品。

另，該公司還指，全球銷售項目目的在向全球1.5億名消費者推廣南韓產品，期待當地中小企業和個人小工商戶可望透過阿里全球網絡拓展海外銷路。全球速賣通南韓代表張銳（Ray Zhang）稱，上述計畫旨在幫助降低南韓企業及賣家開拓海外市場的門檻，因為全球消費者對具有優秀設計及品質的南韓商品的需求不斷上升。

截至8月，全球速賣通在當地月活躍用戶數為669萬，居於第三，僅次於南韓電商巨頭Coupang的1,338萬和11Street Co.的768萬。

南韓 賣家 電商

延伸閱讀

2024全球創新指數報告出爐 前十大國家南韓排名上升最多

南韓補貼狗肉業者結束營業 盼助近50萬毛孩找新家

台女「李娜」南韓落網 陸委會：過往涉跨境電信詐騙案 600多人遣送大陸

南韓：北韓與中關係惡化 持續強化與俄合作

相關新聞

習近平宣示救房市 上證返3000點

大陸穩經濟、救股市接連出招，繼日前官方宣示諸多救市政策，由中共總書記習近平主持的中共中央政治局會議昨天表態「要努力提振資...

小米每天賺進2.3億元

小米集團昨（26）日公布今年上半年財報顯示，上半年營收人民幣1,643.95億元，年增29.6%；上半年淨利人民幣92....

外商赴四川 投資5300億人民幣

2024中外知名企業四川行（下稱四川行）投資推介會暨項目合作協議簽署儀式25日在成都舉行。本次四川行共簽約529個項目，...

陸將擴大碳市場覆蓋範圍

中國大陸生態環境部25日表示，截至目前，大陸全國碳市場實現了穩步運行。大陸將進一步擴大碳市場行業覆蓋範圍，納入更多參與主...

跨國企業 加碼投資河南

9月25日，2024河南與跨國公司合作交流會在鄭州開幕，豐益國際、沃爾瑪等世界500強公司加碼投資河南，達成多項簽約，涉...

緩解AI算力飢渴 業界架平台調度

9月24日至25日，2024世界計算大會在長沙舉行。中國科學院院士、國防科技大學教授王懷民在此期間表示，希望像建立電網一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。