阿里攻南韓 推跨國直銷

大陸電商巨頭阿里巴巴旗下跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）近來力拚出海，將於下月在南韓推出全球銷售（Global Selling）項目，並為進駐平台的賣家提供各種支援，包括五年內免收開店和交易手續費和保證金，免費提供韓語和多國語言翻譯服務，以協助南韓賣家跨國直銷。

據韓聯社報導，全球速賣通表示，屆時入駐該平台南韓商品館（K-Venue）的賣家，可在南韓及海外同步銷售商品，銷售區包括美國、日本、法國、西班牙，且未來將逐步擴大範圍。目前，產品種類先集中在化妝品和服飾類別，之後或擴大到食品和K-POP相關產品。

另，該公司還指，全球銷售項目目的在向全球1.5億名消費者推廣南韓產品，期待當地中小企業和個人小工商戶可望透過阿里全球網絡拓展海外銷路。全球速賣通南韓代表張銳（Ray Zhang）稱，上述計畫旨在幫助降低南韓企業及賣家開拓海外市場的門檻，因為全球消費者對具有優秀設計及品質的南韓商品的需求不斷上升。

截至8月，全球速賣通在當地月活躍用戶數為669萬，居於第三，僅次於南韓電商巨頭Coupang的1,338萬和11Street Co.的768萬。