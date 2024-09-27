瑞幸進軍香港 招兵買馬

大陸多家飲料品牌相繼出海拓店，其中有「大陸咖啡一哥」之稱的瑞幸咖啡傳有意進軍香港市場。多家港媒指出，大陸社群平台小紅書上，近期流傳一張「瑞幸咖啡招募」的宣傳海報，並指將聘請員工於香港油尖旺、中環等區工作。據悉，相關職位月薪最高達港幣3萬元（約新台幣12萬元）。

綜合港媒報導，小紅書近日瘋傳瑞幸咖啡招聘海報，內容提到工作地點是香港「油尖旺及中環等區域」，招聘全職店長、副店長及咖啡師。

消息指，具體月薪從港幣1.6萬元起跳至3萬不等，另將提供強積金、膳食及交通補貼、績效獎金、推薦獎金、員工飲品等福利。

然而，針對赴港開店一事，瑞幸方面目前尚未進一步說明，另其微信公眾號現階段亦未有在港招聘的相關消息。

瑞幸創立於2017年，為大陸最大咖啡連鎖品牌之一。由神州優車創始人陸正耀和COO錢治亞共同創立，總部位於廈門。開店初期，瑞幸靠著獨特經營模式快速發展，引起各界關注。不過，2020年卻爆出財務造假問題在美國被退市。

隨後，瑞幸去年再創高峰成功逆襲。截至今年7月底，瑞幸在大陸門市數已突破兩萬家。瑞幸近年推出多款爆紅飲品，包括2020年「厚乳拿鐵」、2021年「生椰拿鐵」等，去年與貴州茅台聯名的「醬香拿鐵」還掀搶購潮，開售首日即售出逾542萬杯。

瑞幸今年上半年總營收為人民幣146.81億元，年增38%，淨利人民幣7.88億元，年減近50%。此前，瑞幸公布的今年第2季財報顯示，期間總營收為人民幣84.03億元，年增35.5%，創單季歷史新高。