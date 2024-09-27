彭博：大陸官方擬注資大銀行4.6兆

彭博資訊報導，中國大陸考慮向大型國有銀行注資高達人民幣1兆元（約新台幣4.6兆元），為2008年全球金融海嘯以來，官方首度注資大型銀行，以強化金融業支持疲弱經濟的能力。

知情人士透露，這筆資金主要來自發行特別國債。他們強調，細節尚未敲定，可能會有變化。若最終實現，將是大陸當局2008年以來，官方首度向大型銀行注資。

儘管大陸六大商業銀行資本水準遠超過監管要求，北京政府仍不吝於充實業者資本。金融監管部門本周宣布包括全面降低房貸利率並下調政策利率以重振經濟的一系列措施。

國家金融監督管理總局局長李雲澤本周在北京舉行的記者會上表示，國家計劃對六家大型商業銀行增加核心一級資本，但並未說明具體細節。

監管部門頻頻向大型銀行施壓，要求擴大向房地產開發商、購房者和地方政府融資平台等借款主體提供低利率融資支持，以利提振疲弱不振的經濟。