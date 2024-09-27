大陸債券基金大縮水 今年首見

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
在官方不斷警示投資風險後，大陸債券基金規模驟然下降。 （彭博資訊）
在官方不斷警示投資風險後，大陸債券基金規模驟然下降。 （彭博資訊）

在官方不斷警示投資風險後，大陸債券基金規模驟然下降。根據大陸證券投資基金業協會發布的數據顯示，大陸債券基金規模在今年8月減少人民幣4,531億元（約新台幣2兆元），這也是今年以來債券基金月度規模首次大幅縮水。

截至今年8月底，大陸公募基金規模為人民幣30.9兆元，較7月底減少近人民幣6,000億元，主要是受債券基金規模縮水所致。

財聯社報導，某基金公司的人士表示，8月在債市持續走高背景下，中國人民銀行（大陸央行）多次提示債券市場風險。債券市場有所調整，不少投資者獲利了結意願增強。

大陸債券基金規模變化
大陸債券基金規模變化

該人士指出，債券資產和股票資產存在明顯的「蹺蹺板」效應，與債券資產相比，當前股票資產估值處於歷史低位，展現出更強的吸引力。

從市場表現來看，自8月7日「交易商協會對四家農村商業銀行啟動自律調查」發布後，大陸債市受到較大影響，相關基金產品淨值也遭遇了短期回檔，8月7日至當月底，超八成債券基金淨值出現下滑，個別產品下滑幅度超過6%。

單純的淨值下跌還無法解釋如此巨量的規模縮水情形，產品巨額贖回也是主因之一。

8月中旬，有傳聞稱，「某行得到總局的窗口指導，行內特殊機構（SPV）+公募投資規模不能超總資產規模的2.5%，股份制大行是5%。」對此，有業內人士指出，指導僅針對部分農商行，屬於「舊規」，但各地執行情況不一，近期區域重申要求，針對當前未滿足比例要求的銀行提出整改要求。另外，這一限制也主要因近期有部分農商行交易活躍，再次強化規範。

雖然8月大陸債券基金規模出現較大程度縮水，但進入9月，大陸債市已逐步修復前期跌幅。

不過，有公募人士提醒，隨著政府公布的相關政策落地，債券市場在短期會有一定波動，降準降息落地後或有一定的機構獲利了結壓力。

人民幣 債市 資產

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