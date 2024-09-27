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習近平一席話 陸港股狂飆 上證指數收復3,000關

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸國家主席習近平。 路透
大陸國家主席習近平。 路透

大陸穩經濟、救股市接連出招，繼日前官方宣示諸多救市政策，由國家主席習近平主持的中共中央政治局會議昨（26）日再度表態「要努力提振資本市場」，激勵陸港股連日飆漲。其中上證指數昨日漲超百點，時隔三個月後，成功收復3,000點大關。

中國人民銀行（大陸央行）等金融監管機構本周二（24日）公布「組合拳」支持經濟和股市後，大陸官媒新華社報導，中共中央政治局昨日召開會議，部署下一步經濟工作，由習近平主持。其中會議強調，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。

中共中央政治局會議摘要
中共中央政治局會議摘要

就在新華社發布政治局會議內容同時，陸港股出現一波急拉，上證指數昨尾盤走高，最終上漲104.64點，漲幅3.61%，收在3,000.95點，近三個交易日（24-26日）累計漲幅達9.2%。

香港恒生指數昨日午盤漲幅最多一度擴大至800點以上，最高見到19,954點，逼近20,000點大關，收盤漲795.48點，漲幅4.16%，收報19,924.58點，近三個交易日累計漲幅亦為9.2%，收盤點位創下今年新高。

政治局會議強調，要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高品質，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。

會議重申要推出民營經濟促進法，以及放寬外資准入等政策方向，並宣示要努力完成全年經濟社會發展目標任務。

中信建投證券首席策略官陳果表示，該會議全力振興經濟的信號非常強烈，且特別提到努力提振資本市場，鼓舞人心，對股票市場構成盈利與估值雙重利多，A股與港股走勢預計都將更上一層樓。

與此同時，路透引述消息人士稱，大陸計劃推出新的財政刺激措施，包括發行約人民幣2兆元特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放緩，實現年初制定經濟增長5%的目標。

消息人士指出，大陸財政部擬發行人民幣1兆元特別國債，主要用於刺激消費。

國債 港股

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