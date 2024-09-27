人行救市 外資按讚A股

大陸A股漲勢凌厲，上證指數昨（26）日大漲3.6%，收盤重新站上3,000點整數關卡，來到三個月高點。外資投行摩根士丹利（大摩）、高盛、瑞銀等齊發聲，看好A股後市。

大陸監管機構近日宣布一系列的刺激措施，包括設立不超過人民幣5,000億元的互換便利，使符合條件的金融機構能夠獲得額外流動性，投資股票市場；設立人民幣3,000億元的再貸款機制，供上市公司和大股東進行股票回購，利率為 2.25%。

一財網報導，摩根士丹利中國股票策略師王瀅表示，大陸官方的刺激力度不容小覷，尤其是支持資本市場的創新工具，第一階段金額為人民幣8,000億元，這一數字已經超出了今年國家隊入市的金額（約人民幣6,300億元），A股會出現技術性反彈，甚至在短期內超過新興市場，而且香港股市未來上漲空間可能更大，因為美國聯準會降息，帶給香港更多資金。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪分析，高股息股可能受益於互換便利政策帶來的資金流入，而進行回購的公司也可能迎來股價上漲。

高盛方面預估，今年第4季將有一次25基點的降準，並維持對2025年進一步降準、降息的預測（2025年第1、3季各降準25基點，第2、4季各降息10基點）。該機構指出，MSCI中國指數的本益比僅9.3倍，低於合理估值約10%。如果ERP（股權風險溢價）能夠進一步降低，估值還能繼續上修，可能會帶來更多的上行動能。

摩根士丹利認為，政策細節及執行時間是關鍵，例如可以使用這些工具的投資實體的資格標準是什麼；投資實體的購買如何記帳及評估，是否需要按市值計價；資金可以用於購買哪些股票、指數及基金（被動與主動）；是否允許購買單檔股票，還是嚴格限制於某些ETF；這些穩定措施是否適用於在香港上市的中國公司；雙重上市的公司又如何安排；這些工具實施的時間表或計畫如何安排。

王瀅認為，實施的時間表和計畫非常重要，因為如果投資者多次失望，政策窗口可能很快就會關閉，例如從住房庫存回購再貸款計畫中可以發現，如果沒有快速推出並為貸款人提供某些激勵，這些計畫的實際有效性可能大打折扣。