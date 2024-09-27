大陸首檔兆元級ETF現身 被動式投資時代來臨

上交所最新數據顯示，截至本月24日，華泰柏瑞滬深300ETF總規模超過人民幣3,113億元（新台幣1.4兆元），成為大陸歷史上首檔規模站上人民幣3,000億元大關的「巨無霸」ETF產品。在政策支持與國家隊資金引領下，大陸被動式投資時代來臨。

中國基金報報導，華泰柏瑞滬深300ETF成立於2012年5月4日，是大陸首批跨市場ETF，首募規模人民幣329.69億元，步入首個千億元大關用了十年時間，跨過第二個千億大關用了七個多月，邁過第三個千億元大關僅花六個月左右，創下大陸國內股票ETF新紀錄。

大陸股票ETF市場概況

目前大陸共有五檔股票ETF晉身人民幣千億俱樂部，除了華泰柏瑞滬深300ETF外，還有易方達滬深300ETF，其規模突破人民幣2,100億元，此外，華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF規模相繼突破人民幣1,300億元。

業內人士表示，在大陸資本市場有效性逐步提升的背景下，被動產品配置價值提升，投資者對ETF的認知也在增加。股票ETF規模迅速增長，意味著被動投資大時代正加速到來。

大陸央行、證監會與金監總局等三大金融管理機構近日宣布系列政策激勵A股，其中ETF成為政策支持對象。許多業內人士認為，未來隨著以指數基金為代表的被動式投資繼續深入人心以及監管政策的推動，ETF市場仍有望迎來大發展。

中央匯金等「國家隊」帶頭加持是股票ETF火熱因素之一，目前國家隊是寬基ETF（市值型ETF）的主要持有人。據基金公司半年報，截至2024年上半年，寬基ETF的增量資金主要來自中央匯金、中證金融、險資等長線資金和場外聯接基金。上半年，中央匯金、中證金融持有滬深300ETF的規模增加超人民幣3,000億元。

大陸證監會主席吳清24日也指出，要大力發展權益類公募基金。下一步，監管將進一步優化權益類基金產品註冊，大力推動寬基ETF等指數化產品創新，適時推出更多包括創業板、科創板等中小型股票ETF基金產品。