跨國企業 加碼投資河南

9月25日，2024河南與跨國公司合作交流會在鄭州開幕，豐益國際、沃爾瑪等世界500強公司加碼投資河南，達成多項簽約，涉及金額超300億元（人民幣，下同）。

中新社報導，近200家跨國公司參加此次大會，與河南本土企業達成投資貿易合作項目46個，總金額335.8億元，達成框架協議9個，涉及新材料、新能源、裝備製造、電子資訊、現代食品等領域。

南陽市益海嘉里年加工5.5萬噸豬雜油項目是現場簽約項目之一，也是新加坡豐益國際旗下益海嘉里在河南的再投資。自1988年起，益海嘉里已在大陸建設80個生產基地。

新加坡豐益國際董事長兼首席執行官、益海嘉里董事長郭孔豐介紹，目前已在河南投資超80億元，「我們看好中國的未來，並將繼續在中國投資。」

泰國綠能集團與洛陽國貿集團簽約的泰國水果進口及快消品跨境電商項目，將圍繞東南亞水果進口、洛陽本土農副產品出口等展開合作。

泰國綠能集團總經理王振宇表示，將利用企業的品牌影響力和銷售網絡，幫助洛陽本地農產品進入東南亞市場，促進雙方在貿易、投資、技術等領域的深度合作。

與會的特斯拉全球副總裁陶琳表示，河南汽車產業高端化、智能化、綠色化轉型正在加速，特斯拉願意持續加大投入，與各方深化合作。