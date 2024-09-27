外商赴四川 投資5300億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2024中外知名企業四川行（下稱四川行）投資推介會暨項目合作協議簽署儀式25日在成都舉行。本次四川行共簽約529個項目，投資金額超過5300億元人民幣，其中先進製造業項目超過80%。

中新社報導，本次四川行聚焦四川優勢產業、戰略性新興產業和未來產業，戴爾科技公司、英特爾公司、高通公司等多家知名外企參加。活動以投資推介、交流洽談、實地考察等方式，對外展示四川發展機遇和營商環境。

當下，四川因地制宜發展新質生產力。四川科技創新能力居大陸西部首位，高科技企業超1.7萬家；四川也是為數不多擁有全部41個工業大類和31個製造業大類的省份，平板電腦、動力電池、晶矽太陽能、工業無人機、釩鈦產業等產量和出貨量居大陸全國前列。 　

「發展新質生產力，需要打造新質競爭力。」西門子全球執行副總裁蕭松表示，四川是西門子在大陸戰略部署的核心區域，也是西門子全球數位化工業製造研發和創新的重要基地，「我們與四川眾多企業攜手打造新型製造業標竿，並幫助四川培育一批新時代數位化、低碳化轉型服務商，賦能西部廣大中小企業產業升級。」

四川「經貿圈」持續擴大，讓外資企業看到新機遇。「中歐班列、西部陸海新通道及長江黃金水道，讓四川發展跨境電商具備物流優勢，未來會有更多跨境電商要素向大陸西部聚集。」新加坡阿朗斯投資集團主席廖洪海稱，該公司已在重慶投資建設並運營跨境電商產業園，跨境電商產業帶和人才正在向西部轉移。

活動期間，2024投資四川重點產業熱力圖發布，全面介紹四川優勢產業、新興產業和未來產業的產業鏈全景圖。

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