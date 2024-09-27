緩解AI算力飢渴 業界架平台調度

9月24日至25日，2024世界計算大會在長沙舉行。中國科學院院士、國防科技大學教授王懷民在此期間表示，希望像建立電網一樣建立中國算力網，像運營互聯網一樣運營算力網，讓用戶使用算力如同使用電力一樣方便。

中新社報導，隨著新一輪科技革命和產業變革的深入發展，算力成為中國大陸數位經濟發展的底層支撐和國家的核心生產力，截至2023年底，大陸全國在用數據中心機架總規模超過810萬標準機架。但大模型產業井噴式發展也帶來算力緊缺、能耗激增等問題。

「讓算力像水一樣流動，供企業按需取用，是算力調度的理想狀況。」中興通訊股份有限公司董事長李自學指出，除算力供應不足帶來「算力飢渴」外，算力調度難也是原因之一。

近年來，中國大陸湧現出一批算力調度平台，可通過整合不同來源、類型和架構的算力資源，滿足豐富的業務應用場景需求。鵬城實驗室牽頭建立中國算力網的開源平台，連接30個中心，實現關鍵節點間10P的連接。

「希望能用雲際計算技術連接多利益主體，實現軟體定義的多方資源的深度融合與『服務無邊界、雲間有協作、資源易共享、價值可轉換』的算力資源調度目標。」王懷民說。

開放是生態繁榮的根本。李自學認為，開放是充分發揮計算資源的潛力和價值的必要條件。「我們主張通過軟硬解耦、訓推解耦、模型解耦，推動各類能力組建化和共享賦能，加速技術的創新研發應用進程，構建開放的技術生態，支持異構算力統一的管理和調度，助力用戶構建多樣化的計算資源池。」

「等未來人工智能發展起來，不光是主要的大模型企業，個人或許也需要用到算力。」中科曙光高級副總裁任京暘將目光投注於立體計算，即從算力建設、應用賦能、生態共生三個維度，統籌發展，不斷提高算力供給水平，降低算力使用門檻，促進自主生態繁榮，創新應對日趨複雜的計算需求。

「立體計算概念已經在長沙的5A級智算中心得到深度實踐。」任京暘表示，希望以立體計算系統性思維推進算力產業鏈適度超前發展，不斷釋放計算產業發展勢能，加速多元算力向新質生產力轉化，通過鏈接更多上下游、業內外生態夥伴，實現更深入的角色互補與價值融合。