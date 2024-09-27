陸將擴大碳市場覆蓋範圍

中國大陸生態環境部25日表示，截至目前，大陸全國碳市場實現了穩步運行。大陸將進一步擴大碳市場行業覆蓋範圍，納入更多參與主體。

中新社報導，當日，大陸國務院新聞辦公室舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。大陸生態環境部副部長趙英民說，2021年7月和2024年1月，大陸先後啟動了全國碳排放權交易市場和全國溫室氣體自願減排交易市場，共同構成了全國碳市場體系，碳市場建設取得了積極進展和成效。

「大陸全國碳市場實現了穩起步、穩運行，市場活力穩步提升。」趙英民說，截至今年8月底，大陸全國碳排放權交易市場累計成交量4.76億噸，成交額達279億元人民幣，碳價在每噸90元人民幣左右波動，總體處於合理水平。

碳市場是利用市場機制控制溫室氣體排放、實現碳達峰碳中和目標的重要舉措，也是國際上通行的氣候治理政策工具。趙英民說，今年年初，大陸全國溫室氣體自願減排交易市場一經啟動，引起國內外各方關注，充分顯示了通過市場手段調動全社會積極參與降碳、減汙、擴綠、增長的有效性和重要性。

趙英民說，下一步將完善碳排放統計核算制度，進一步擴大碳市場行業覆蓋範圍，發布更多方法學，納入更多參與主體，嚴格監管碳市場數據品質，著力構建更加有效、更有活力、更具國際影響力的碳市場。