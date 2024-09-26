推動中長期資金入市 大陸鼓勵上市公司回購增持

9月26日大陸發佈推動中長期資金入市的措施，提出建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態，鼓勵具備條件的上市公司回購增持。

據新華社，中共中央金融辦、中國證券監督管理委員會聯合印發《關於推動中長期資金入市的指導意見》，目的是要大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，努力提振資本市場。

大陸證監會9月26日官網消息，指導意見提出三大主要舉措，即建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態；大力發展權益類公募基金，支持私募證券投資基金穩健發展；以及著力完善各類中長期資金入市配套政策制度。

在建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態方面，指導意見提出多措並舉提高上市公司質量，鼓勵具備條件的上市公司回購增持，有效提升上市公司投資價值。嚴厲打擊資本市場各類違法行為，持續塑造健康的市場生態。完善適配長期投資的資本市場基礎制度，完善中長期資金交易監管，完善機構投資者參與上市公司治理配套機制，推動與上市公司建立長期良性互動。

指導意見也提出加強基金公司投研核心能力建設，制定科學合理、公平有效的投研能力評價指標體系，引導基金公司從規模導向向投資者回報導向轉變，努力為投資者創造長期穩定收益。豐富公募基金可投資產類別，建立ETF指數基金快速審批通道，持續提高權益類基金規模和佔比。穩步降低公募基金行業綜合費率，推動公募基金投顧試點轉常規。鼓勵私募證券投資基金豐富產品類型和投資策略，推動證券基金期貨經營機構提高權益類私募資管業務佔比，適配居民差異化財富管理需求。

在著力完善各類中長期資金入市配套政策制度方面，指導意見提出建立健全商業保險資金、各類養老金等中長期資金的三年以上長週期考核機制，推動樹立長期業績導向。培育壯大保險資金等耐心資本，打通影響保險資金長期投資的制度障礙，完善考核評估機制，豐富商業保險資金長期投資模式，完善權益投資監管制度，督促指導國有保險公司優化長週期考核機制，促進保險機構做堅定的價值投資者，為資本市場提供穩定的長期投資。

指導意見也提出完善全國社保基金、基本養老保險基金投資政策制度，支持具備條件的用人單位放開企業年金個人投資選擇，鼓勵企業年金基金管理人探索開展差異化投資。鼓勵銀行理財和信託資金積極參與資本市場，優化激勵考核機制，暢通入市渠道，提升權益投資規模。

大陸證監會說，指導意見的主要目標是，經過一段時間努力，推動中長期資金投資規模和比例明顯提升，資本市場投資者結構更加合理，投資行為長期性和市場內在穩定性全面強化，投資者回報穩步提升，中長期價值投資理念深入人心，形成中長期資金更好發揮引領作用、投融資兩端發展更為平衡、資本市場功能更好發揮的新局面。