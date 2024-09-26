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大陸計劃推新的財政刺激措施 將發行兩兆人民幣特別國債

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸計劃推出新的財政刺激措施，包括發行約兩兆元人民幣特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放緩。（中通社）
大陸計劃推出新的財政刺激措施，包括發行約兩兆元人民幣特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放緩。（中通社）

路透引述消息人士稱，中國大陸計劃推出新的財政刺激措施，包括發行約兩兆元（人民幣，下同，約新台幣9.08億元）特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放緩，實現年初制定的目標。

消息人士稱，大陸財政部擬發行一萬億特別國債，主要用於刺激消費，部分資金計劃用於補貼消費品以舊換新、大型設備升級，部分資金將向兩孩或兩孩以上家庭提供每孩每月約800元補貼（不包括第一個孩子）。

此外，還計劃透過單獨發行特別國債再募集一兆元，幫助地方政府解決債務問題，緩解去槓桿壓力。

報導稱，中國政府還計劃加大對中小企的階段性補貼，如稅費減免、就業補貼等，以降低中小企的經濟成本。該人士稱，「部分措施最早在本星期公佈」。

消息人士稱，在中國領導層的指導下，財政部與多個政府機構最近幾周一直在研究財政刺激措施，以重振經濟。部分財政支持措施最早可能將於本周公布。

據報，除了發行特別國債之外，中國政府還計劃加大對中小企業的階段性補貼，如稅費減免、就業補貼等，從而降低中小企業的經營成本。

人民幣 國債 壓力

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