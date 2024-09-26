是否設定禁團令放寬指標？陸委會喊「應該說是沒有」：進展不如人意

兩岸觀光旅遊持續有進展，但我方仍維持禁團令，並認為兩岸觀光客往來差太多，不過對於有沒有一個設定指標，當陸客人數達成後就會取消禁團令，陸委會則表示「應該說是沒有」，只能說會做「綜合判斷」。

陸委會先前對我方是否會在觀光政策上釋出善意表示，我方今年截至8月前往大陸團客13.8萬人、陸方團客來台灣是0，兩者無法相比，不過最近隨著大陸遊客開始前往馬祖、金門，大陸國台辦昨日還指出赴金馬遊客會越來越多，並呼籲台灣當局「確保兩岸旅遊合作順利進行」。

陸委會副主委梁文傑26日下午在例行記者會上，就本報記者詢問想陸委會內部有沒有研擬一個指標，當陸客來台澎金馬達到多少人數後，會進一步鬆綁禁團令，以及陸委會如何看待國台辦的說法時表示，「應該說是沒有，我們只能夠說我們會做一些『綜合判斷』」。

梁文傑指出，陸客到金門、馬祖旅遊，截至9月25日，到馬祖旅遊的申請團客48人、實際入境17人，申請個人旅遊的有223人，實際入境94人，馬祖到昨天為止實際入境是111人，「這個數字跟疫情以前還是差得非常多」。至於金門，截至9月25日申請到金門團體旅遊的是一團22人，實際入境22人，申請個人旅遊的共27人，實際入境26人。

他強調，從一開始我們就非常歡迎陸客到金門、馬祖旅遊，「但是目前為止速度按這個人數，我們還是覺得太過緩慢。所以你說我們有沒有什麼具體的指標，我只能夠說目前的進展還是不如人意」。就大陸「十一」假期將至，如何評估陸客到金馬的數量，梁文傑說，馬祖的部分現在預期會接到比較多的申請個人自由行，但是「數量也不會爆多了」，理由在於申請作業時間所剩不多。

另外就平潭的部分，大陸原先執行兩岸海上客運航線的海峽號，日前傳出向台灣申請復航20幾次被拒絕，對此梁文傑表示「本會並沒有這樣的資訊」，因為申請是要向我方航港局提出，他也再次強調兩岸的海上客運很容易受季節天候等因素影響而無法開航，同時指出到目前為止，大陸都還沒有開放陸客正常來台，「所以根本沒有旅運的需求」，現在既有的航班跟小三通的船班等，「有很大的餘裕空間」。

他強調，平潭這條航線要看需求到底在哪裡，「不是你這個公司想要經營就一定要讓你經營，不是這樣子」。他也透露，目前並沒有收到陸客來台灣本島旅遊的申請案。

而大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」發文指出，過去一年多，大陸針對金門採用很多「新的治理手段」，並通過實踐將「金門模式」向全台灣延伸，突出表示台灣民意代表及業者主動繞開民進黨政府和大陸直接交流，成為了消除民進黨政府各種虛假敘事的方法。

對此梁文傑則表示，該文意思是說現在大陸大陸遊客到金門、馬祖是被民意代表去大陸談出來，「然後倒逼政府接受」，他強調，陸委會對於陸客到金門馬祖甚至到台灣，在疫情之後一貫的態度是歡迎樂見，也準備好了。

他澄清說，「金門跟馬祖也不是所謂的政府被倒逼出來的，而是政府從一開始就認為這是一個好的方向，不管民意代表等等或是地方首長，或是業者去到大陸去談什麼，都要符合兩岸條例第五條的相關規範，涉及公權力的話未獲政府授權，不得簽署任何相關的協議」。