福斯集團一系列裁員、關閉工廠波及大陸？陸媒：計劃裁員數百人

德國福斯汽車近來執行一系列裁員和關閉工廠措施，已波及福斯在中國的合資企業。中國媒體報導，福斯也計劃在中國裁員數百人，其中包括旗下高級品牌奧迪，這一消息已獲得內部人士證實。

界面新聞報導，一名奧迪（Audi）中國公司的內部人士證實了裁員的傳聞，但具體的裁員人數和裁員比例目前還不明朗。

綜合界面新聞及路透社報導，有消息指稱，福斯（Volkswagen）在中國的合資廠上汽大眾，計劃關閉主要生產Passat車型的南京廠，目前尚未得到福斯方面證實。Passat是福斯在中國市場產銷的主力車型之一。

今年上半年，福斯集團（含奧迪、斯柯達等品牌）在中國銷量僅134.5萬輛，較去年同期下跌7.4%，且在中國市場的市占率也降至30.9%，已較高峰時期減少近10個百分點。

知情人士先前透露，上汽大眾南京廠的部分員工，或許有可能將跟隨生產線一起轉移到另一家工廠，但是目前尚無確切時間表。而上汽大眾南京廠未來的命運，究竟是直接關閉還是轉讓出售，目前還沒有確切消息。

除南京廠外，外電更早前曾報導，上汽大眾專門生產斯柯達（Škoda）品牌的寧波廠，目前已經閒置數月，也有可能考慮關閉。

根據報導，福斯集團9月初宣布，將考慮關閉旗下2家位在德國本土的工廠。若付諸實施，這將是福斯集團創立87年以來，首次關閉德國本土工廠，而福斯高階主管25日開始與工會就薪資問題展開談判。福斯目前在德國正面臨工人就關廠發動罷工的威脅。