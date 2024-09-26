對加拿大首例反歧視調查 陸商務部籲各方積極參與調查：會採取必要措施

大陸商務部貿易救濟局26日發布公告稱，依法對加拿大相關被調查措施啟動反歧視調查，大陸商務部發言人何詠前26日在例行記者會上表示，會採取一切必要措施，捍衛中國企業的正當權益。何詠前也回應近期美國貿易代表署（USTR）提出對多晶矽、矽晶圓與鎢製品提高關稅一事。

大陸商務部就加拿大對陸相關限制性措施發起首例反歧視調查，何詠前表示，加方不顧各方反對和勸阻，將對自陸進口產品採取歧視性的單邊限制措施。根據初步證據和資訊顯示，加方相關措施符合《中華人民共和國對外貿易法》第七條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止限制或其他類似措施」的情形，中方依法對加拿大採取的相關限制措施發起反歧視調查。

該公告指出，調查對象為加拿大將對自大陸進口相關產品採取的加徵關稅等限制措施，包括但不限於：自2024年10月1日起，對所有大陸製造的電動車輛徵收100%附加稅；自2024年10月15日起，對自大陸進口的鋼鐵和鋁製品徵收25%附加稅；限制可享受加拿大清潔能源汽車補貼的國家範圍。

何詠前表示，本次調查堅持公正、公平、公開的原則，提供公共評論等機會。歡迎包括中國國內產業、企業在內受加方措施影響的各相關利害方積極參與調查，中方將採取一切必要措施，捍衛中國企業的正當權益。

此外，美國貿易代表署20日表示，計劃針對中國多晶矽、矽晶圓與鎢製品大幅提高關稅，將自23日起徵詢公眾意見。何詠前回應，中方一貫反對美方加徵301關稅的做法，已多次提出嚴正交涉。敦促美方客觀理性回應各界呼聲，從維護全球產供鏈安全和中美兩國消費者、生產者的根本利益出發，盡快取消全部對陸加徵關稅，為兩國經貿合作創造健康、可預期的環境。