中歐針對電動車進行磋商 王文濤曝雙方同意繼續推動價格、承諾協議談判

大陸商務部部長王文濤19日在歐盟總部會見歐盟執委會副主席兼貿易委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），就歐盟對大陸電動車反補貼案進行磋商。大陸商務部發言人何詠前26日下午在舉行例行新聞發佈會時表示，雙方明確表達了通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判。

何詠前表示，雙方就歐盟對陸電動車反補貼案進行全面、深入、建設性的磋商。雙方明確表達通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，全力致力於通過友好對話磋商達成雙方均可接受的解決方案。

何詠前稱，雙方技術團隊正按照此次會談明確的方向，抓緊就靈活的價格承諾方案進行磋商，全力以赴爭取在終裁前就解決方案框架達成共識。何詠前強調，中方既有通過對話磋商妥善解決分歧的最大誠意，也有堅定不移維護中國企業正當利益的最大決心。

針對歐盟對路進口電動車加徵關稅一事，王文濤日前到歐洲進行遊說，他表示，當前中歐汽車產業走到重要的十字路口，面對歐盟對大陸電動汽車反補貼調查，中方會談判磋商到最後一刻。

而《觀察者網》引述美媒《政客》新聞網歐洲版（politico.eu）18日報導，歐盟27個成員國原訂於9月25日就是否繼續對大陸電動車加徵關稅進行最後表決。有歐盟外交官表示，上述投票被推遲，已從當天會議議程中刪除。另一名歐盟外交官表示，該事已從議程上取消，但沒有說明原因。